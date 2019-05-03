"Hububatta açıklanan fiyat dünya piyasalarının üzerinde"

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat alım fiyatının dünya piyasalarının üzerinde olduğunu ifade etti.

Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın 2019-2020 sezonunda sert ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladığını anımsattı.

Fiyatların sektörün beklentisini karşıladığına işaret eden Çevik, "Bakanlık tarafından ton başına verilen yaklaşık 200 lira prim, gübre ve mazot gibi diğer desteklerle fiyat bin 550 liraya kadar yükselecek. Yüzde 4'lük kaliteli destek priminin ilave edilmesiyle fiyat ton başına 50 lira daha fazla olacak. Açıklanan fiyat dünya piyasalarının üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde atılan adımların sürdürülebilir üretim ve ticaret açısından önemli olduğunu belirten Çevik, "Fiyatlar buğday ekimini teşvik edecek. Türkiye bugün 75 milyon değil, 85 milyon insanı besleyen bir ülke konumunda. Gelişmiş un sanayimiz dünya ihracat şampiyonu." ifadesini kullandı.