FİNANS

"Hububatta açıklanan fiyat dünya piyasalarının üzerinde"

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Borsası Başkanı Çevik: - "Bakanlık tarafından ton başına verilen yaklaşık 200 lira prim, gübre ve mazot gibi diğer desteklerle fiyat bin 550 liraya kadar yükselecek. Yüzde 4'lük kaliteli destek priminin ilave edilmesiyle fiyat, ton başına 50 lira daha fazla olacak. Açıklanan fiyat dünya piyasalarının üzerinde"

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat alım fiyatının dünya piyasalarının üzerinde olduğunu ifade etti.

Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın 2019-2020 sezonunda sert ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladığını anımsattı.

Fiyatların sektörün beklentisini karşıladığına işaret eden Çevik, "Bakanlık tarafından ton başına verilen yaklaşık 200 lira prim, gübre ve mazot gibi diğer desteklerle fiyat bin 550 liraya kadar yükselecek. Yüzde 4'lük kaliteli destek priminin ilave edilmesiyle fiyat ton başına 50 lira daha fazla olacak. Açıklanan fiyat dünya piyasalarının üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde atılan adımların sürdürülebilir üretim ve ticaret açısından önemli olduğunu belirten Çevik, "Fiyatlar buğday ekimini teşvik edecek. Türkiye bugün 75 milyon değil, 85 milyon insanı besleyen bir ülke konumunda. Gelişmiş un sanayimiz dünya ihracat şampiyonu." ifadesini kullandı.

- "Çiftçinin desteklendiğini gösteriyor"

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Türkiye genelinde yaklaşık 270 iş yerinde ve protokol imzalanan 80 lisanslı depoda alım yapacağına dikkati çeken Çevik, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin lisanslı depoları kullanması menfaatlerine olacaktır. Lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteği alabilecekler. Türkiye'deki bitki gelişimi, bu sene rekoltenin iyi olacağının öngörülmesi dikkate alındığında TMO'nun açıklamış olduğu müdahale alım fiyatları çiftçinin desteklendiğini göstermektedir. Üreticilerimizin bu destekleri işletmelerini geliştirmek için değerlendirmesi gelirlerini artıracaktır."

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alım fiyatları buğday üretimi çiftçi hububat alım fiyatları KTB Başkanı Hüseyin Çevik

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