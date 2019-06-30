"Hububatta her türlü tedbir alınacak"

EDİRNE (AA) - TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat üreticisinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek, "Gereken her türlü tedbir alınacaktır. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Şube Müdürlerimizle bölgedeki hasat ve piyasaları değerlendirdik. Bölgede rekolte ve kalite yönüyle bereketli bir yıl yaşanmakta." dedi.

Güldal, Marmara Bölgesi'nde buğday hasadının başlaması nedeniyle Edirne'ye geldi. Hasat edilen tarlalarda üreticilerle sohbet eden Güldal, daha sonra Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ile borsadaki satış salonunda ve lisanslı depolarında incelemelerde bulundu.

Güldal, burada yaptığı konuşmada, 2019 üretim sezonunun Türkiye ve çiftçiler açısından bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının devam ettiğini hatırlatan Güldal, bugün itibariyle ülke genelinde hasadın yüzde 30 seviyelerine ulaştığını söyledi.