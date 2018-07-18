FİNANS

Hububatta rekolte yüz güldürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Konya'da hasadı devam eden hububat, verim ve fiyatıyla çiftçiyi sevindirdi - KTB Başkanı Hüseyin Çevik: - "Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Geçen yıl dekarda ortalama 100 kilogram ürün alınırken bu yıl 300-500 kilograma çıktı. Allah emeklerinin karşılığını veriyor"

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da hububat hasadı devam ediyor. Son 35 yılın en kurak nisan ayının yaşandığı bölgede mayıs-haziran döneminde alınan yağış sayesinde elde edilen verim çiftçinin beklentisinin üzerinde gerçekleşiyor.

Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri konumundaki Konya Ovası, Türkiye'nin ekmeklik buğday üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünü karşılıyor.

Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya'da, hububat hasadı sürüyor. Bu sezon yağışların geç düşmesine rağmen beklenenin üzerinde gerçekleşen verim çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2 milyon 300 bin hektarlık alanda tarımsal üretim yapıldığını söyledi.

Hasadın hızla ilerlediğini ve üretim sezonunun sonuna gelindiğini belirten Çevik, verimin çiftçiyi sevindirdiğini dile getirdi.

Çevik, ülke genelinde hububat rekoltesinin bu yıl 20-23 milyon ton olmasının beklendiğine dikkati çekerek, "Konya'da aldığımız yağış yeterliydi ama nisan ayı son 35 yılın en kurak dönemiydi. Yine de mevzi yağışlar ve mayıs-haziranda yağış aldık. Kıraç ve sulak bölgelerimizde rekoltemiz hamdolsun çok iyi. Uzun yıllar ortalamasının üzerindeyiz. Kıraç yerlerde dekarda ortalama 300 ila 500 kilogram, sulanan arazilerde ise 800 kilogram ila 1 ton arasında ürün alıyoruz." diye konuştu.

- Fiyatlarda yüzde 13 artış var

Konya'da ürün çeşitliliğinden dolayı hububat ekim alanının yüzde 5-10 küçüldüğünü belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu yıl 2,5 milyon tonun üzerinde hububat bekliyoruz. Türkiye genelinde beklenti arpada 6,5 milyon tondan 7,5 milyon tona çıktı. Konya bölgemizde ise 1 milyon tonun üzerinde arpa üretimi beklentimiz var. Bunda kıraçlardaki arpa ekiminin artması ve sulak alanlara kayması, kıraçlarda mevzi yağışların gerçekleşmesi etkili oldu. Hamdolsun Konya'da geçen yıla göre iyi durumdayız. Yağışların zamansız düşmesi kaliteyi biraz etkiledi. Geçen yılı kalitede yakalayamasak da kullanılabilir kalite var. Fiyatlarda yüzde 13'lük bir artış var. Borsada buğdayın kilogramı 950 kuruş ile 1 lira 35 kuruş arasında işlem görüyor. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Geçen yıl dekarda ortalama 100 kilogram ürün alınırken bu yıl 300-500 kilograma çıktı. Allah emeklerinin karşılığını veriyor."

Sarayönü ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Özkan da bu yıl yağışların geç düşmesi nedeniyle tedirgin bir üretim sezonu geçirdiklerini söyledi.

Buğday ve arpada aldıkları verimin kendisini şaşırttığını anlatan Özkan, "Sulanmayan 8 dekar araziden 6 ton arpa hasadı yaptık. Bu, uzun yıllar görmediğimiz bir kazanç oldu. Fiyatlar da iyi verim de beklentimizin üzerinde. Allah'a şükür geçen yıla göre artış var. Çiftçimizin durumu iyi. Mutluyuz, inşallah önümüzdeki yıllar da aynı bereketi görürüz." diye konuştu.

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisiTurizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi
Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyorAraştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buğday fiyat hububat Hüseyin Çevik Konya Ovası Konya Ticaret Borsası KTB Mahsül rekolte verim

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.