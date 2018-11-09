Hükümet ÖTV'yi, MediaMarkt fiyatları indirdi

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, beyaz eşyada hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı ÖTV indirimine ek olarak ekstra yüzde 10’a varan indirimler yaptı.

MediaMarkt açıklamasına göre, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilk destek veren markalardan biri olan MediaMarkt, pek çok kategori ve üründe indirim yaparak tüketicilerin yanında olduğunu göstermişti.

Hükümetin beyaz eşyada aldığı ÖTV indirimi kararı sonrasında tekrar harekete geçen MediaMarkt, ÖTV indiriminin yanı sıra ekstra yüzde 10'a varan indirim kampanyası başlattı.

"Tüm beyaz eşyalarda ÖTV indirimi devletten, yüzde 10'a varan indirimler MediaMarkt'tan" adı verilen kampanya, 30 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olmak ve müşterilerine her zaman daha iyiyi sunmak için sürekli yeni proje ve kampanyalar için çalıştıklarını vurguladı.

Enflasyonla mücadele kapsamında harekete geçen ilk markalardan biri olduklarını belirten Gökyıldırım, "Beyaz eşyaya gelen ÖTV indirimi tüketiciler için büyük bir fırsat. Biz de bu kampanyaya ekstra yüzde 10'a varan indirimler daha yaparak katkı sunmak istedik." ifadesini kullandı.

Gökyıldırım, tüketicilerin alım gücüne katkı sağlamak için başlattıkları ve her hafta farklı ürün grupları için gerçekleştirdikleri indirim kampanyalarına da devam edeceklerini bildirdi.

