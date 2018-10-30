FİNANS

"Hükümet ve Merkez Bankasının önlemleri işe yaradı"

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 19:23 | Son Güncelleme

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: "Geldiğimiz noktada hükümet ve Merkez Bankasının aldığı önlemler de işe yaramış görünüyor. Ancak istikrar ve beklentilerde iyileşme henüz sağlanmış değil. Biraz sabır, biraz da ekonomimize güven ile beklediğimiz iyileşmenin de kısa sürede gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, hükümet ve Merkez Bankasının aldığı önlemlerin işe yaradığını belirterek, "Ancak istikrar ve beklentilerde iyileşme henüz sağlanmış değil. Biraz sabır, biraz da ekonomimize güven ile beklediğimiz iyileşmenin de kısa sürede gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Borsanın ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Yaşanan orantısız kur atağının makro dengelerde ve beklentilerde bozulmaya yol açtığını aktaran Işınsu Kestelli, bu durumun kısa vadede düşük büyüme, işsizlik, azalan yatırım ve daha az karlılığa sebep olacağını dile getirdi.

Şu an için bir dengeleme sürecine girildiğinin altını çizen Kestelli, "Geldiğimiz noktada hükümetin ve Merkez Bankasının aldığı önlemler de işe yaramış görünüyor. Ancak istikrar ve beklentilerde iyileşme henüz sağlanmış değil. Biraz sabır, biraz da ekonomimize güven ile beklediğimiz iyileşmenin de kısa sürede gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Zorlaşan küresel likidite şartları, her zamankinden çok daha dikkatli ve yaratıcı olmamız gerektiğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

- Yunanistan ile 2023 dış ticaret hedefi 7 milyar avro

Meclis toplantısında konuk olan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da bir konuşma yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 2017'de 3,5 milyar avroluk dış ticaret hacmi olduğunu anımsatan Papoulia, "Bunu 2023'te 7 milyar dolara çıkartmak istiyoruz. Ticaret ve turizmde artan iş birlikleriyle bu mümkündür." şeklinde konuştu.

Başkonsolos Papoulia, iki ülke arasında tarımda iş birliği yapılabileceğini de kaydetti.

PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalıGMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı
Ceviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildiCeviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Işınsu Kestelli İzmir Ticaret Borsası merkez bankası

En Çok Okunan Haberler

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa

12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı

GMİS Genel Başkanı: TTK'nın üretimi artması için işçi alınmalı

Ceviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildi

Ceviz ithalatının azaltılması için 3 bin fidan dikildi

P&G Türkiye ve Kafkasya’nın yeni İK Direktörü Berna Yener Aksu oldu

P&G Türkiye ve Kafkasya’nın yeni İK Direktörü Berna Yener Aksu oldu

Fındık serbest piyasada 1 lira arttı

Fındık serbest piyasada 1 lira arttı

TBM: Meclis'te 12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa teklifi var

TBM: Meclis'te 12 milyon emekliyi ilgilendiren 7 yasa teklifi var

Enerjisa Üniversitelerle bilgi ve deneyim paylaşımına başlıyor

Enerjisa Üniversitelerle bilgi ve deneyim paylaşımına başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.