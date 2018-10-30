"Hükümet ve Merkez Bankasının önlemleri işe yaradı"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, hükümet ve Merkez Bankasının aldığı önlemlerin işe yaradığını belirterek, "Ancak istikrar ve beklentilerde iyileşme henüz sağlanmış değil. Biraz sabır, biraz da ekonomimize güven ile beklediğimiz iyileşmenin de kısa sürede gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Borsanın ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Yaşanan orantısız kur atağının makro dengelerde ve beklentilerde bozulmaya yol açtığını aktaran Işınsu Kestelli, bu durumun kısa vadede düşük büyüme, işsizlik, azalan yatırım ve daha az karlılığa sebep olacağını dile getirdi.

Şu an için bir dengeleme sürecine girildiğinin altını çizen Kestelli, "Geldiğimiz noktada hükümetin ve Merkez Bankasının aldığı önlemler de işe yaramış görünüyor. Ancak istikrar ve beklentilerde iyileşme henüz sağlanmış değil. Biraz sabır, biraz da ekonomimize güven ile beklediğimiz iyileşmenin de kısa sürede gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Zorlaşan küresel likidite şartları, her zamankinden çok daha dikkatli ve yaratıcı olmamız gerektiğini ortaya koyuyor." diye konuştu.