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"Hükümetimize güveniyoruz, YEP'i destekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - "Hükümetimize güveniyoruz ve 2020-2022 döneminde uygulanacak YEP'i destekliyoruz" - "Geçtiğimiz yıl boyunca yapılanların ve elde edilen kazanımların tehlikeye atılmaması için uyumlu ve ayağı yere basan hedefler belirlenmesi takdire şayandır. Vergi politikalarıyla ilgili açıklamaları ise özellikle önemsiyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Hükümetimize güveniyoruz ve 2020-2022 döneminde uygulanacak YEP'i destekliyoruz ." açıklamasını yaptı.

Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan YEP hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programın, ayaklarının yere bastığını ve hedeflerin doğru belirlendiğini belirten Kopuz, "Sayın Albayrak, geçen yaz başlayan ekonomik saldırılardan sonra hazırlanan ilk YEP'i açıkladığında yaptığımız değerlendirmede, umutlu olduğumuzu ve hükümete güvendiğimizi belirtmiştim. Geçen sürede kur ve diğer ekonomik göstergelerin dengelenmesi, güvenimizin boşa çıkmadığını göstermiştir. Hükümetimiz, tüm felaket tellallarının söylediklerinin aksine dış kaynaklı ekonomik saldırıların üstesinden gelmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Kopuz, dengelenme sonrası değişim sürecinin yaşanacağını dile getirerek, bu yıl cari açık verilmemesi, ihracatın artması ve ithalatın düşmesi gibi öngörülerin gelecek dönemle ilgili bir müjde niteliği taşıdığını vurguladı.

Tüm olumsuzluklara rağmen 2019'un yüzde 0,5 büyüme oranıyla tamamlanacağının öngörüldüğünü, gelecek 3 yılda ise yüzde 5'er büyüme hedefinin açıklandığını anımsatan Kopuz, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve işsizlik oranlarının bu süre sonunda tek haneli rakamlara indirilmesinin hedeflenmesi de çok önemlidir. Geçtiğimiz yıl boyunca yapılanların ve elde edilen kazanımların tehlikeye atılmaması için uyumlu ve ayağı yere basan hedefler belirlenmesi de ayrıca takdire şayandır. Vergi politikalarıyla ilgili açıklamaları ise özellikle önemsiyoruz. Etkin ve kazanca göre vergi toplama hedefi, hem iş dünyasında haksız rekabet ihtimalini engelleyecek, hem de kamu yatırımlarının zamanında yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu noktada, değişimin başlamasında kamu bankalarının kilit rol oynayacağının altını çizmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bu konuda özel bankaların, kamu bankalarını yalnız bırakmamaları gerekiyor. Kamu ve reel sektör temsilcileri nasıl ellerini taşın altına koyuyorsa, özel bankaların da artık sorumluluk alarak yatırım ortamının iyileştirilmesine gerekli katkıyı sağlamaları gerek."

Ali Kopuz, "Geçen yaz yaşadığımız ekonomik saldırılardan en az hasarla çıkmamızı sağlayan hükümetimize güveniyoruz ve 2020-2022 döneminde uygulanacak YEP'i destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Kopuz İSTİB YEP

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