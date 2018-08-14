"Hükümetimizin ekonomik hedefleri hedeflerimizdir"

Adana, Mersin ve Hatay iş dünyası temsilcileri Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösterdi.

Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD) Başkanı Halid Milli, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin uzun süredir devam eden ve geçen hafta itibariyle şiddetlenen siyasi ve ekonomik bir saldırı altında olduğunu ifade etti.

Türk milletinin el ele vererek bugünleri aşacağını belirten Milli, "Yaşanan sürecin hükümetimiz ve Merkez Bankamız tarafından saniye saniye takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı ortadadır. Vatandaş olarak bizlere düşen görev kenetlenerek bu sürece destek vermektir. Unutmayalım ki ülkemiz yoksa bizler var olamayız. Bugünler elbet geçecek ve ekonomik ortam rayına oturacaktır ancak bu tip saldırılar Türk milleti var oldukça devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- ATSO, ATB ve HESOB'dan ortak açıklama

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antakya Ticaret Borsası (ATB) ve Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) temsilcileri de yaptıkları ortak basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.