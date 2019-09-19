RİHAM ALİ - Maaşlarına zam talebiyle grev yapan Ürdünlü öğretmenler, ikinci hafta da istediği sonucu alamadı.

Ürdün Öğretmenler Sendikasının çağrısıyla maaşlarına hak edilen yüzde 50 zammın yapılması için iş bırakan öğretmenlerin talebi henüz kabul görmedi.

Bakanlar Kurulu, ülke ekonomisi ve bütçe açığını gerekçe göstererek, talebi reddetti.

Hükümetle sendika arasında dün yapılan görüşmeler, geç saatlere kadar devam etti, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin bugün yeniden yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Dünkü görüşmelere katılan Başbakan Ömer er-Rezzaz, yapılan toplantının önemli olduğunu ve olumlu geçtiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Velid el-Muani de "dostça bir toplantı" gerçekleştirdiklerini ve diyaloğun devamı için bugün yeniden bir araya geleceklerini belirtti.

Sendikanın talep ettiği şekilde öğretmenlerin tamamına zam yapılmasını kabul etmeme konusunda ısrarcı olan hükümet, öğretmenlerin performanslarını değerlendirme ve buna göre hak ettikleri artışı yapma teklifinde bulundu.