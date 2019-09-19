FİNANS

Hükümetle henüz anlaşamayan Ürdünlü öğretmenlerin "zam" grevi devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Ekonomi uzmanı Husam Ayiş'e göre hükümet, öğretmenlerin isteklerini kabul etmesi halinde diğer sendikaların da farklı taleplerle gelmesinden endişe ediyor - Sosyal Bilim uzmanı Musa İştivi, öğretmenler ve hükümet arasındaki bu anlaşmazlıkta en çok zarar gören tarafın öğrenciler olduğunu vurguladı - Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, hükümetle yaşadıkları krizin görüş ayrılığından çok güven problemi olduğunu dile getirdi

RİHAM ALİ - Maaşlarına zam talebiyle grev yapan Ürdünlü öğretmenler, ikinci hafta da istediği sonucu alamadı.

Ürdün Öğretmenler Sendikasının çağrısıyla maaşlarına hak edilen yüzde 50 zammın yapılması için iş bırakan öğretmenlerin talebi henüz kabul görmedi.

Bakanlar Kurulu, ülke ekonomisi ve bütçe açığını gerekçe göstererek, talebi reddetti.

Hükümetle sendika arasında dün yapılan görüşmeler, geç saatlere kadar devam etti, ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin bugün yeniden yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Dünkü görüşmelere katılan Başbakan Ömer er-Rezzaz, yapılan toplantının önemli olduğunu ve olumlu geçtiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Velid el-Muani de "dostça bir toplantı" gerçekleştirdiklerini ve diyaloğun devamı için bugün yeniden bir araya geleceklerini belirtti.

Sendikanın talep ettiği şekilde öğretmenlerin tamamına zam yapılmasını kabul etmeme konusunda ısrarcı olan hükümet, öğretmenlerin performanslarını değerlendirme ve buna göre hak ettikleri artışı yapma teklifinde bulundu.

- "Hükümet, öğretmenlerin isteklerini kabul ederse diğer sendikaların da gelmesinden korkuyor"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaşan ekonomi uzmanı Husam Ayiş, "Hükümetin, sendikanın taleplerini kabul etme konusunda bazı çekinceleri var; öğretmenlerin isteklerini kabul ettikten sonra başka alanlardaki diğer sendikaların da farklı taleplerle gelerek baskı yapmasından korkuyor." ifadelerini kullandı.

Bu krizin, ilk kez yaşanmadığını, önceki hükümetlerin son yıllarda çok kez karşılaştığı meselelerden olduğunu belirten Ayiş, önceki hükümetlerin zamları performansa göre verme şartı getirdiğini söyledi.

Öğretmenlere yönelik zamların, mali harcama olarak değil, "eğitime ve topluma yapılacak yatırım" şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ayiş, öğretmenlere hibe ve yardımların bir kısmı tahsis edilerek ya da bütçe harcamaları daha iyi kontrol edilerek sağlanan ödenek yoluyla krizden çıkmanın mümkün olduğunu belirtti.

Ürdün Strateji Forumu son yaptığı araştırmada, 2017 yılında öğretmenler için maaş, ücret ve ödeneklerin maliyetinin, yaklaşık 1,04 milyar dolar olduğu, ilgili bakanlığın, 1,2 milyar dolar olan toplam harcamalarının yüzde 85'ini oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Forum, öğretmenlerin istediği yüzde 50 zammın, hükümete yıllık 169,2 ila 197,4 milyon dolar ek harcama olarak geri döneceğini ifade etti.

Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim de hükümetle yaşadıkları krizin görüş ayrılığından çok güven problemi olduğunu dile getirdi.

Nedim, hükümetin farklı meslek gruplarıyla gerçekleştirdiği diyaloglarda kendi çıkarını ön plana aldığını ve bu diyaloglara çıkarları için girdiğini söyledi.

- En çok zarar gören taraf, "öğrenciler"

Sosyal Bilim uzmanı Musa İştivi ise öğretmenler ve hükümet arasındaki bu anlaşmazlıkta en çok zarar gören tarafın öğrenciler olduğunu vurguladı.

Grev yüzünden okula gidemeyen ve ders alamayan öğrencilerin olumsuz etkilendiğini kaydeden İştivi, çalışan ailelerin de akıllarının okula gitmeyen çocuklarında kaldığını, bu süre zarfında çocuklarını denetleyemediklerini anlattı.

Resmi verilere göre, ülkedeki 3 bin 870 devlet okulunda 1,5 milyon öğrenci eğitim alırken, 80 bin de öğretmen görev yapıyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara da düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecekİstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maaş Ürdünlü öğretmenler

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Kurduğu sistemle elektrik faturasını tarih etti

Kurduğu sistemle elektrik faturasını tarih etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

Fındık üreticisi fiyattan dertli

Fındık üreticisi fiyattan dertli

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.