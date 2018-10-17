Hünnap misket elmasına rakip oldu

ENES SANSAR - Misket elması ile ünlü Amasya'da, kökeni Uzak Doğu olan, içerdiği besin değeri nedeniyle "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırılan hünnabın dikim alanları giderek artıyor. Amasyalı bazı çiftçiler en önemli geçim kaynaklarından biri olan misket elmasının yerine bakımı daha ucuz, getirisi daha fazla olduğu için hünnap meyvesini tercih ediyor. Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker, AA muhabirine, Türkiye'deki hünnap üretiminin büyük bir kısmının Amasya'dan karşılandığını söyledi. Hünnap yetiştiriciliğinde iklim koşullarının önemine değinen, Amasya'nın iklim koşullarının hünnap üretimine uygun olduğunu ifade eden Şeker, "İlimizin iklimsel özellikleri sebebiyle 74 çeşit ürün üretilmektedir. Bunlardan birisi de hünnaptır." dedi. Amasya elması olarak bilinen misket elması ile ünlü kentte son yıllarda hünnap ekim alanlarının giderek arttığına işaret eden Şeker, Amasya'da 5 yıl önce 40 dekar alanda hünnap yetiştirildiğini anlattı. Şeker, yıllar içinde hünnap dikilen alanların genişlediğini belirterek, "Hünnap üretiminde 142 dekar dikim alanına sahip Amasya, 157 ton üretimle Türkiye'de birinci sırada yer almaktadır. Hedefimiz hünnap üretimini 200 dekar alana çıkarmaktır." dedi.

Ölümsüzlük meyvesinin kolay yetiştirilmesine rağmen Türkiye'de fazla tanınmadığı için tercih edilmediğini dile getiren Şeker, şunları aktardı: "Hünnap meyvesi, yetiştirilmesi oldukça kolay, az masraflı, ekonomik değeri yüksek olan bir üründür. Ürünün eylül ayı itibarıyla hasadına başlanır, ekim sonuna kadar devam eder. Üretici bakımından maliyeti oldukça düşük olan ürünün katma değer açısından getirisi yüksektir. Fiyatı tüketim yerlerinde 7 ile 10 lira arasında değişmektedir. Ben çiftçilerimize bu ürünü yetiştirmelerini de ayrıca tavsiye ediyorum." Şeker, kentte misket elması dikim alanında bir azalma yaşanmadığını, misket elmasının üretiminin artması için de çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi. - Hedef ihracat Amasya'da hünnap üretimini başlatan ve kentte en geniş alanda hünnap üretimi yapan Ahmet Karan da Türkiye'de hünnap ihtiyacının büyük bölümünü karşıladıklarını, hedeflerinin ihracat olduğunu vurguladı. Karan, 300 dönümlük arazisinin 130 dönümünde 13 bin ağaçla 6 senedir hünnap yetiştirdiğini belirterek, "Amasya ilerleyen yıllarda elmasından daha fazla hünnabı ile meşhur olacak. Biz kendi bahçemizde yaklaşık 13 bin ağaç hünnap yetiştirdik. Bunun 8 bini meyve veren, 5 bini yeni dikim. Hünnabı Amasya'ya Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyoruz. Amasya hünnap cenneti olacak." diye konuştu.