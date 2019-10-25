Hünnap üretimin artırılması hedefleniyor

CİHAN OKUR - Amasya'da, Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırdığı hünnabın, diğer meyvelere göre bakımının daha kolay ve getirisinin daha fazla olmasından dolayı dikim alanlarının artırılması hedefleniyor.

Hünnabın Türkiye'de üretildiği merkezlerden biri olan Amasya'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hünnap üretimini artırmak için çalışmalar yapıyor.

Amasya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammed Emin Aydın, AA muhabirine, hünnap meyvesinin Uzak Doğu Asya kökenli olduğunu ancak son dönemde Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandığını, yapılan çalışmalar sonucu hünnabın çiftçiler için yeni bir gelir kapısı haline geleceğini söyledi.

- 5 bin hünnap fidanı ekilecek

Amasya bölgesinin iklim anlamında, hünnap üretimi için uygun bir yer olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Hünnap ölümsüzlük meyvesi olarak bilinir, Kore ve Çin'de alternatif tıpta ilaç olarak kullanılmaktadır. Geçen sezon ilimizde 268 dekar alanda, 264 ton bir verim elde ettik, bu yıl 350 dekar alanda üretim yapıyoruz. Bununla birlikte Amasya Valiliği öncülüğünde yapmış olduğumuz bir yatırım projemiz var. Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde, biz 5 bin fidanı yüzde 50'si hibe olmak kaydıyla ektirmeyi planlıyoruz. Bu sayede çiftçilerimiz için yeni bir gelir kapısı haline gelen hünnap üretimini desteklemeye çalışıyoruz."