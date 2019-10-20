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Huobi Global, Avrasya Blockchain Zirvesi'ne katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

Huobi Global, zirvede, TL ile işlem planlarını ve Huobi Türkiye ile stratejilerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Huobi Global, 18-19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Avrasya Blockchain Zirvesi'nde, Türkiye ile ilgili hedeflerini duyurdu.

Huobi Global'den yapılan açıklamaya göre, şirketin zirvede açıkladığı hedeflerden ilki, TL ile işlem yapabilme imkanı oldu. Huobi'nin tanıtımını gerçekleştirdiği "fiat" geçiş noktası, Türk kullanıcıların daha büyük likiditelerle daha fazla varlıklar üzerinde ticaret yapmasını sağlayan ilk global borsa olma niteliği taşıyor.

İstanbul'da ilki yapılan zirvenin ev sahipliğini üstlenen dünyanın lider borsalarından olan Huobi, başarıyla oluşturulmuş yerel ekibini tanıtırken, ayrıca yerelleştirilmiş web arayüzü (https://www.hbg.com/tr-tr/) ve mobil uygulama, özel ticaret komisyon oranları ile birlikte detaylı Huobi Türkiye stratejileri ve kripto dostu topluluklarını da duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huobi Global Üst Yöneticisi (CEO) Livio Weng, "Haziran ayında yaptığımız ilk açıklamalarda, önümüzdeki aylar içerisinde Türkiye'ye özel bir dizi adımlar atacağımızı taahhüt etmiş ve o günden bugüne yaptıklarımız ve kaydettiğimiz aşamalarla Türk topluluğuna verdiğimiz sözleri tuttuğumuzu gururla söyleyebiliriz. Türkiye bizim açımızdan çok önemli bir bölge ve planımız, Huobi’nin 6 yıllık endüstri bilgi ve birikimini, gelişmiş ekosistemini ve güven standardını bu pazara oturtmak olacak. Böylece gelişen kripto topluluğu içerisinde beklentilerin çok üzerinde hizmet sunarak çıtayı yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

Huobi Group Bölge Başkanı Mohit Davar da zirvede yaptığı açıklamada, toplulukla etkileşim içerisinde olacak, müşteri hizmetlerini yönetecek ve iş geliştirme görevini üstlenecek yerel ekibin kurulmaya başlandığını bildirdi.

Davar, "TRL/USD ticaretinin takdimi ile başlayan yerlileşme hamlelerimiz, İstanbul'daki ekibimizin çabalarıyla yerel yaklaşımları bir bir hayata geçirip, pazardaki büyümemizi sürdürüp, kripto topluluğuna karşı olan sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Avrasya Blockchain Zirvesi'nin ilki, sektör liderlerini, Türk kamu otoritelerini ve bankaların üst seviyedeki yöneticilerini buluşturdu. Ev sahibi Huobi Group ve Kemer Partners da yerel işletmeleri, lider blockchain şirketleriyle buluşturma vizyonlarını gerçeğe dönüştürmüş oldu.

Huobi Group CFO'su Chris Lee, Huobi Üniversitesi Başkanı Jianing Yu ve Huobi Araştırma CEO’su Hubery Yuan da Türkiye’ye gelerek Türk start-up ve projeleriyle buluşarak yerel seviyede ortaklık amacıyla görüşmeler yaptı.

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