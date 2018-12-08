Hurda aküler hem çevreye hem ekonomiye kazandırılıyor

Tesiste ağırlıklı olarak iş makinelerinde kullanılan ve hurdaya ayrılan aküler değerlendiriliyor. Sulu sistem adı verilen yöntemle yeniden kullanıma sunulan atık akü, ayrı ayrı işlemden geçiriliyor. Formülü sadece bu şirkete ait olan kimyasal karışım ise geri dönüşümün en önemli ayağını oluşturuyor. Girişimci ortaklar, kimyasal karışımın formülünü "Başka firmalar kullanabilir" düşüncesiyle kimseyle paylaşmıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da gerekli incelemelerin ardından tesise lisans belgesi verdi.

Uzun yıllar akü sektöründe çalışan 3 arkadaş yaklaşık 10 yıl önce geri dönüşüm tesisi için kolları sıvadı. Dünyada yaygın olarak kullanılan aküdeki kurşunun yüksek ısıya maruz bırakılarak dönüşüme alınması işleminin aksine çevreci olan "sulu sistem" üzerine çalışan İzmirli girişimciler, Ege Üniversitesindeki akademisyenlerden de destek aldı ve Kemalpaşa ilçesinde 2011 yılında akü geri dönüşüm tesisi kurdu.

Asit ve su dolumunun ardından yapılan son kontrollerden sonra akü kullanıma hazır hale geliyor.

- "Ekonomiye ciddi desteğimiz var"

Firma ortaklarından Yalçın Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akü geri dönüşümünde genellikle yüksek ısılı uygulamanın tercih edildiğini hatırlattı.

Kendilerinin ise bu yöntemi hiç düşünmediğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 yıldır faaliyetimiz devam ediyor ve çevreye zarar vermeden aküleri yeniden kullanıma hazırlıyoruz. Sözünü ettiğimiz yüksek ısılı uygulamada zararlı gazların açığa çıkma olasılığı çok yüksek. Bu durum hastalıklara neden olduğu gibi ozon tabakasına da ciddi zarar veriyor. Çevreci yöntemle aküleri yeniden kullanıma sunuyoruz. Bu sayede doğaya ve insana zarar vermeden geri dönüşümün yapılabileceğini göstermiş olduk. Aynı zamanda ekonomiye de ciddi desteğimiz var. Örneğin 30 bin lira değerindeki bir forklift aküsünü 1000-1500 liraya kullanıma hazır hale getiriyoruz."

Öztürk, elektrikle çalışan araçların yaygınlaşmasıyla akülerin öneminin daha da artacağına işaret etti.

Tesisi büyütmeyi ve daha fazla kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini anlatan Öztürk, bu sayede Avrupa'daki akülerin de geri dönüşümünü yapabileceklerini sözlerine ekledi.

