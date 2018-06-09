Hurda araç teşviki, 15 milyon ton sera gazı salınımına son verecek

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, hurda araç teşviki kapsamında yaklaşık 6 milyon hurda aracın trafikten sildirilmesi halinde, sebep olduğu 15 milyon ton sera gazı (karbondioksit) salınımının ortadan kalkacağını bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığınca 16 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekmeleri karşılığında yeni alınacak araçlar için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki verilmesini düzenleyen tebliğin hazırlandığını hatırlattı. Öztürk, "Tebliğ ile ülke ekonomisine kazandırılacak kazancın yanı sıra iklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olan hurda ve yaşlı araç kaynaklı sera gazı salınımı da azalacak." diye konuştu.

Türkiye'nin karbondioksit miktarının 2016'da 496 milyon ton olduğuna dikkati çeken Öztürk, karayolu ulaşımından kaynaklanan karbondioksit miktarının ise 75 milyon ton olduğunu hatırlattı.

Tebliğ kapsamında trafiğe kayıtlı 22 milyon 551 bin araçtan yaklaşık 6 milyon aracın etkileneceğini dile getiren Öztürk, tebliğde yer alan bu araçların sera gazı emisyon miktarı, araçların model yıllarına göre değişen sayıları, emisyon faktörleri ve yılda ortalama gittikleri yol miktarları dikkate alınarak, sera gazı emisyonlarını hesapladıklarını aktardı.