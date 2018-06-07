Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

DENİZ ÇİÇEK - Maliye Bakanı Naci Ağbal, hurdaya ayrılacak araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliği hazırladıklarını belirterek, "Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, 11 Haziran Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak." dedi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "hurda araç teşviki" diye bilinen ÖTV indirimi uygulamasından, otomobil yanında, 16 ve daha büyük yaştaki arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs türü araçlarını hurdaya ayıran veya ihraç edenlerin yararlanacağını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı ile birlikte uygulamayı yönlendirecek tebliği hazırladıklarını ve bu düzenlemenin 11 Haziran Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanacağını ifade eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Böylece uygulama başlayacak. Zaten şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın bir an önce başlamasının beklendiği anlaşılıyor. Uygulamanın rahat ve hızlı şekilde olması için elektronik altyapıyı ilgili kurumlar ve noterlerle oluşturuyoruz. Hurdaya ayrılacak araç için belirli bir süre elde tutma şartı da aramıyoruz. Alıcılar ve satıcılar piyasanın oluşumunu sağlayacak. Gördüğümüz kadarıyla otomotiv firmaları da büyük bir kampanyaya hazırlanıyor."