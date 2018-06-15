"Hurda aracınızı mutlaka lisanslı tesislere teslim edin"

DENİZ ÇİÇEK - Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar, hurda araç teşviki uygulamasına ilişkin uyarıda bulunarak, "Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli." dedi. Dar, AA muhabirine, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi uygulanmasına yönelik açıklamada bulundu.

Hurda araç teşvikinden yararlanacak araçların, motor ve şanzıman gibi ana parçalarının mevcut olması gerektiğini belirten Dar, bu araçların, ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya ÖTA geçici depolama alanlarına fiziki olarak teslim edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dar, araç motor ve şasi numarası ile tescil belgesindeki bilgilerin uyumunun kontrol edilmesinin önemine işaret ederek, "Araç üzerinde vergi, trafik borcu, haciz gibi hurdaya ayrılmasına engel teşkil edecek bir tehdit olmaması durumunda, araç bertaraf formu kesilerek araç sahibine verilecek. Bu işlemden önce noterler gibi tescil bürolarından aracın hurdaya ayrılmasında sakınca olmadığına dair belge alınacak." diye konuştu.