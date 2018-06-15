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"Hurda aracınızı mutlaka lisanslı tesislere teslim edin"

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği Başkanı Dar: - "Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli. Bu tesisler, araç vasfını yitirmiş, ana parçaları olmayan ve hiç var olmamış araçlara tescil belgesi ve bertaraf formu keserek, yasal olmayan bir yola başvurmamalı" - "Otomotiv bayileri, araç kiralama, filo araç kiralama şirketleri, trafik müşavirleri ya da diğer aracılar süreçlere müdahil olmamalı" - "Hurda sahip bilgileriyle araç satın alacak kişinin aynı olması gerekiyor"

DENİZ ÇİÇEK - Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar, hurda araç teşviki uygulamasına ilişkin uyarıda bulunarak, "Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli." dedi. Dar, AA muhabirine, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi uygulanmasına yönelik açıklamada bulundu.

Hurda araç teşvikinden yararlanacak araçların, motor ve şanzıman gibi ana parçalarının mevcut olması gerektiğini belirten Dar, bu araçların, ömrünü tamamlamış araç (ÖTA) teslim yerlerine veya ÖTA geçici depolama alanlarına fiziki olarak teslim edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dar, araç motor ve şasi numarası ile tescil belgesindeki bilgilerin uyumunun kontrol edilmesinin önemine işaret ederek, "Araç üzerinde vergi, trafik borcu, haciz gibi hurdaya ayrılmasına engel teşkil edecek bir tehdit olmaması durumunda, araç bertaraf formu kesilerek araç sahibine verilecek. Bu işlemden önce noterler gibi tescil bürolarından aracın hurdaya ayrılmasında sakınca olmadığına dair belge alınacak." diye konuştu.

Araç sahibi tarafından trafik tescil bürolarına/noterlere bertaraf formu ve tescil belgesi beyanıyla hurda işleminin tamamlanacağını ifade eden Dar, "İlgili hurda belgeleri araç satış servislerine beyan edilerek teşvikten yararlanılır. Hurda sahip bilgileri ile araç satın alacak kişinin/firmanın aynı olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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- Araçlar geri kazanım tesislerine gönderilecek

Söz konusu araçların, ÖTA teslim yerlerince alınacağını, buralarda kayıttan düşülmesi ve bertaraf formu işlemlerinin yapılacağını anlatan Dar, söz konusu yerlerde araçların 60 günden fazla tutulmayacağını bildirdi.

Dar, daha sonra geçici depolama alanlarına yönlendirilen araçların sökülerek, ÖTA işleme tesislerine gönderilinceye kadar geçici olarak bekletileceğini anlatarak, "Buradaki araçlar, azami 30 iş günü içinde tüm tehlikeli atıklardan arındırılacak. Yeniden kullanılabilir parçalar dahil olmak üzere araçtan sökülecek, kullanılmayacak ana karoser ÖTA işleme tesislerine, diğer hurda parça ve aksamlar geri kazanım ya da bertaraf tesisine gönderilecek." ifadesini kullandı.

Hurda araç teşvikinden yararlanacaklara yönelik uyarıda bulunan Dar, şunları kaydetti:

"Otomotiv bayileri, araç kiralama, filo araç kiralama şirketleri, trafik müşavirleri ya da diğer aracılar yasal mevzuat dışındaki süreçlere bilerek ya da bilmeyerek müdahil olmamalı. Araçlar, mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmeli. Bu tesisler, araç vasfını yitirmiş, ana parçaları olmayan ve en önemlisi hiç var olmamış araçlara tescil belgesi ve bertaraf formu keserek, yasal olmayan bir yola başvurmamalı.

Ayrıca mevcut olmayan araç tescil belgelerini toplayarak, belge üzerinden bertaraf formu kesilmesi, hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişi ve kurumlara satılması gibi uygulamalara gidilmemelidir. Bu konuda hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişi ve kurumların konuya hassasiyet göstermesi, geri dönüşüm sürecinden müteselsil sorumlu olduğunu unutmaması gerekir."

ÖTA geçici depolama alanlarının teknik yeterlilik durumunun da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dar, asgari alan şartlarına sahip, düşük seviyede arındırma ve sökme ekipmanı bulunan bir firmaya yüzlerce, hatta binlerce araç teslim edilmemesi gerektiğini söyledi. Dar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinin yoğun bertaraf kesimi durumlarında arındırma ve söküm aşamalarını haberli/habersiz denetlemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Araçların tesise kabul, arındırma-söküm aşamalarını kontrol altına alacak kamera ya da diğer denetim mekanizmaları geliştirmelidir. Böylece, uygulamadan en yüksek fayda sağlanacak, çevre ve insan sağlığı korunmuş olacak." dedi.

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hurda araç teşviki Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Başkanı Gül

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