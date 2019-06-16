"Hurda araçta ÖTV indiriminin artırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, daha önce 3-8-10 bin TL olarak yürürlüğe giren hurda araç indirim tutarının, 12-15 bin TL olarak güncellenmesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hükümetimizin sektörümüze olumlu yaklaşımının bir devamı olarak gördüğümüz bu yasanın 2019 yılında otomobil satışlarına katkı yapacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, hurda indiriminin güncellenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hurda indiriminin revize edilmesi ile ilgili torba kanun ve hurda uygulaması tebliğinin yayımlandığını hatırlattı.

Hurda indiriminde terkin edilecek üst limit rakamının 10 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldığını belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce 3-8-10 bin TL olarak yürürlüğe giren hurda araç indirim tutarının, 12-15 bin TL olarak güncellenmesini büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümetimizin sektörümüze olumlu yaklaşımının bir devamı olarak gördüğümüz bu yasanın 2019 yılında otomobil satışlarına katkı yapacağını düşünüyorum. Bu yılki beklentide yüzde 5-10 aralığında bir ivmelenme meydana getirmesini bekliyoruz. Ayrıca, yüksek faiz sarmalındaki tüketicilerimizin faiz yüküne de bu şekilde bir fayda sağlanmış olacaktır."