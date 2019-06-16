FİNANS

"Hurda araçta ÖTV indiriminin artırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: - "Daha önce 3-8-10 bin TL olarak yürürlüğe giren hurda araç indirim tutarının, 12-15 bin TL olarak güncellenmesini büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümetimizin sektörümüze olumlu yaklaşımının bir devamı olarak gördüğümüz bu yasanın 2019 yılında otomobil satışlarına katkı yapacağını düşünüyorum" - "Bu yılki beklentide yüzde 5-10 aralığında bir ivmelenme meydana getirmesini bekliyoruz. Ayrıca, yüksek faiz sarmalındaki tüketicilerimizin faiz yüküne de bu şekilde bir fayda sağlanmış olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, daha önce 3-8-10 bin TL olarak yürürlüğe giren hurda araç indirim tutarının, 12-15 bin TL olarak güncellenmesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hükümetimizin sektörümüze olumlu yaklaşımının bir devamı olarak gördüğümüz bu yasanın 2019 yılında otomobil satışlarına katkı yapacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, hurda indiriminin güncellenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hurda indiriminin revize edilmesi ile ilgili torba kanun ve hurda uygulaması tebliğinin yayımlandığını hatırlattı.

Hurda indiriminde terkin edilecek üst limit rakamının 10 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldığını belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce 3-8-10 bin TL olarak yürürlüğe giren hurda araç indirim tutarının, 12-15 bin TL olarak güncellenmesini büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümetimizin sektörümüze olumlu yaklaşımının bir devamı olarak gördüğümüz bu yasanın 2019 yılında otomobil satışlarına katkı yapacağını düşünüyorum. Bu yılki beklentide yüzde 5-10 aralığında bir ivmelenme meydana getirmesini bekliyoruz. Ayrıca, yüksek faiz sarmalındaki tüketicilerimizin faiz yüküne de bu şekilde bir fayda sağlanmış olacaktır."

- "Tüketiciler bu son fırsatları kaçırmasın"

Murat Şahsuvaroğlu, bu yılın ilk 5 ayında bir önceki yıla göre yüzde 50 daralma yaşamış olan otomotiv sektörünün bu desteklere çok ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Özellikle mayıs ayında hurda teşviki indiriminin güncellenmesiyle ilgili teklifin tüketicide oluşturduğu beklentiye bağlı kayıp da haziran ayında bir nebze olsa kapanabilir. Hurda teşvikine ek olarak 30 Haziran'da sona erecek ÖTV indirimi, markaların yaptığı kampanyalar önemli bir fırsat. Tüketiciler, bu son fırsatları kaçırmasın." ifadelerini kullandı.

Ekonominin lokomotif sektörlerinden bir tanesi olan otomotivin gelişimine katkı sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin, tüm sektör oyuncularının arzu ettiği bir destek olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum ise sektörümüzü temsil eden tüm derneklerimizin gösterdiği yoğun çabaların hükümetimiz nezdinde karşılık bulmasıdır. Sektörümüz, ihracatı ve istihdamı ile son derece kritik bir öneme sahip. Amacımız, sektör oyuncularının ayakta kalarak bu dönemi atlatabilmeleri... Önümüzdeki dönemde yeni desteklerin olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki yılın ilerleyen dönemlerinde yeni destekler ile satışlar artacak ve yıl, beklentilerin üzerinde bir rakam ile kapanacaktır."

Hurda indiriminin güncellenmesi ile birlikte oluşacak fiyat yansımalarının tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geldiğini, bu durumun yeni araç almak isteyenler için de önemli bir fırsat olacağını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Buna bir de markaların düzenlediği kampanyalar eklenince avantajlar katlanacaktır." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, sektörün taleplerini dinleyen ve desteklerini esirgemeyen başta Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'a, Bakan Yardımcıları ve Gelir İdaresi Başkanlığının tüm bürokratlarına sektör adına bu çok değerli destek için teşekkür ettiklerini de belirtti.

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