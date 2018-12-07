FİNANS

Hurda lastikten yer kaplama malzemesi üretip Afrika'ya satıyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

Uşak'ta faaliyet gösteren lastik geri dönüşüm firması, yılda ortalama 15 bin ton kullanım ömrünü tamamlamış lastiği işleyerek yeniden ekonomiye kazandırıyor - Dev makinelerde kauçuk granül haline getirilen hurda lastikler, yer kaplama malzemesine dönüştürülerek Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor

SONER KILINÇ - Uşak'ta faaliyet gösteren lastik geri dönüşüm firması, her yıl binlerce ton kullanım ömrünü tamamlamış lastiği işleyerek imal ettiği yer kaplama ürünlerini Afrika ve Orta Doğu ülkelerine satıyor.

Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ağaoğlu Kauçuk Teknolojileri şirketinin pazarlama müdürü Cihan Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümünün doğaya ve ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

Hurda lastiklerin geri dönüşümünün atmosfere herhangi bir karbon salınımı yapılmadan sadece elektrik kullanılarak, mekanik yöntemlerle yapıldığını belirten Eryılmaz, doğada kaybolması yüzlerce yıl süren ve çevre kirliliğine neden olan lastiklerin tesiste ekonomiye yeniden kazandırıldığını ifade etti.

- Çelik teller lastikten ayrılıyor

Geri dönüşüm işlemine lastiklerin içindeki çelik tellerin ayrıştırılmasıyla başladığını, ardından hurda lastiklerin dev kırıcıda parçalanarak 1 ile 4 milimetre arasında granül haline getirildiğini anlatan Cihan Eryılmaz, bu granüllerin yer kaplama malzemesine dönüştürüldüğünü dile getirdi.

İmal ettikleri yer kaplama ürünlerinin spor salonlarında, açık spor alanlarında, su geçirmez alanlarda, oyun alanlarında, dev büyükbaş hayvan besihanelerinde kullanıldığını aktaran Eryılmaz, "Doğal kaynaklar sınırsız değil. Hurda lastiklerin geri dönüşümü bu anlamda çok önemli. Biz çöpü, yani hiçbir amaç için kullanılamayacak bir atığı ekonomiye kazandırıyoruz. Lastiklerden çıkan çelik teller de ham madde olarak değerlendiriliyor." dedi.

- 15 bin ton hurda lastik dönüştürülüyor

Eryılmaz, fabrikada yılda ortalama 15 bin ton hurda lastiğin dönüşümünü sağladıklarını, elde ettikleri granül ve yer kaplama malzemelerini Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

Türkiye'de hurdaya ayrılan lastiklerin ancak yüzde 30'unun geri dönüşümünün sağlandığına dikkati çeken Eryılmaz, sektörün desteklenmesi halinde bu oranın artacağını ifade etti. Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Enerji ve nakliye maliyetlerimiz çok yüksek. Özellikle enerji desteği verilmeli. Birkaç düzenlemeyle geri dönüşüm sektörü güçlenir. Avrupa ve ABD'de bu sektör çok daha güçlü. Çünkü ekonomik programlarla destekleniyorlar. Doğal kaynakları maksimum verimlilikle kullanmak zorundayız, bunun için de geri dönüşüme önem vermeliyiz."

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