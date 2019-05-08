"Hurda teşviki faydalı ama faizler de düşmeli"

DENİZ ÇİÇEK - Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Başkanı Günay Dar, hurda teşvikine dair yeni düzenlemeye ilişkin, "Vergisiz fiyatı 70 bin liraya kadar standart bir sıfır araba almak isteyenler, hurda aracını getirerek, 10 bin liralık ÖTV indiriminden faydalanabilecek. Düzenleme çok faydalı ancak yüksek faizler nedeniyle kimse eski aracını vererek sıfır araç almıyor." dedi.

Hurda teşviki uygulamasına talebin artması için Cumhurbaşkanı Kararı'yla adım atılmış, bu kapsamda 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar olan ÖTV indirimi uygulanmasında değişikliğe gidilmişti.

Yeni düzenlemeye göre, vergi matrahı 70 bin lirayı aşmayan sıfır araç alımlarında hurdaya çıkartılan araca karşılık uygulanacak ÖTV indirimi 10 bin lira, 70-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşan araçlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.

- "Faizler düzenlemenin önüne set çekiyor"

Düzenlemenin olası etkilerini AA muhabirine değerlendiren ÖTASAD Başkanı Günay Dar, eski düzenlemede, vergisiz fiyatı 46 bin liraya kadar olan araçlar için 10 bin liralık vergi indirimi uygulandığını ancak piyasada bu fiyatta sıfır araç bulunmadığı için sistemin işlemediğini söyledi.