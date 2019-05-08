FİNANS

"Hurda teşviki faydalı ama faizler de düşmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği Başkanı Günay Dar: - "Yeni düzenlemeyle vergisiz fiyatı 70 bin liraya kadar standart bir sıfır araba almak isteyenler, hurda aracını getirerek, 10 bin liralık ÖTV indiriminden faydalanabilecek" - "Düzenleme çok faydalı ancak yüksek faizler nedeniyle kimse eski aracını vererek sıfır araç almıyor"

DENİZ ÇİÇEK - Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Başkanı Günay Dar, hurda teşvikine dair yeni düzenlemeye ilişkin, "Vergisiz fiyatı 70 bin liraya kadar standart bir sıfır araba almak isteyenler, hurda aracını getirerek, 10 bin liralık ÖTV indiriminden faydalanabilecek. Düzenleme çok faydalı ancak yüksek faizler nedeniyle kimse eski aracını vererek sıfır araç almıyor." dedi.

Hurda teşviki uygulamasına talebin artması için Cumhurbaşkanı Kararı'yla adım atılmış, bu kapsamda 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar olan ÖTV indirimi uygulanmasında değişikliğe gidilmişti.

Yeni düzenlemeye göre, vergi matrahı 70 bin lirayı aşmayan sıfır araç alımlarında hurdaya çıkartılan araca karşılık uygulanacak ÖTV indirimi 10 bin lira, 70-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşan araçlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.

- "Faizler düzenlemenin önüne set çekiyor"

Düzenlemenin olası etkilerini AA muhabirine değerlendiren ÖTASAD Başkanı Günay Dar, eski düzenlemede, vergisiz fiyatı 46 bin liraya kadar olan araçlar için 10 bin liralık vergi indirimi uygulandığını ancak piyasada bu fiyatta sıfır araç bulunmadığı için sistemin işlemediğini söyledi.

Dar, sıfır araç fiyatları nedeniyle vatandaşa 10 bin liralık indirimin sağlanamadığına dikkati çekerek, "Şimdi, o limiti 70 bin liraya kadar çıkarmaları nedeniyle artık işlerlik kazanmış oldu. Yani artık fiyatı 70 bin liraya kadar standart bir sıfır araba almak isteyen vatandaş, hurda aracını getirerek, 10 bin liralık ÖTV indiriminden yararlanabilecek." diye konuştu.

Piyasada sıfır araç satışlarının durgun olmasının sıkıntı yarattığını dile getiren Dar, "Düzenleme çok faydalı ancak yüksek kredi faizleri nedeniyle kimse eski aracını vererek, sıfır araç almıyor. Faizlerin de inmesi gerekiyor. Sektör için faydalı olan düzenlemenin önüne faizler set çekiyor." ifadesini kullandı.

Sıfır araç edinmenin zorluğu nedeniyle hurda araç sahiplerinin, araçlarını 3 bin-3 bin 500 lira tutarla aracılara sattığını anlan Dar, mali olarak sıfır araç alma imkanı olmayan vatandaşların araçlarının aracılar vasıtasıyla bayilere yönlendirildiğini kaydetti.

Dar, "Bayiler de sıfır araç almak isteyen vatandaşlar adına bu araçları hurdaya ayırıyor. Sistem bu şekilde işlemek zorunda kalıyor. Yani elinde hurda aracı olan değil, aracılar kazanıyor." dedi.

- "Araçlar lisanslı tesislere teslim edilsin"

Hurda araçların lisanslı tesislere teslim edilmemesinin sektörün sıkıntılarından olduğunu dile getiren Dar, hurdaya ayırma işlemlerinin kağıt üzerinde gerçekleştiğini, fiilen araç teslimi yapılmadığını savundu.

Dar, bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların hurda araç indiriminden yararlanmak için araçlarını lisanslı tesislere fiilen teslim etmeleri gerekiyor. Biz, aracı tehlikeli atıklarından ayırıp, ham madde olarak değerlendiriyoruz. El altından hurdacılara verilen araçların ise tehlikeli atıkları doğaya karışıyor, en önemlisi haksız kazanç elde ediliyor."

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisiYapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Alternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldiAlternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hurda araç hurda teşviki Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği ÖTASAD ÖTV indirimi

En Çok Okunan Haberler

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Rusya'dan dolar hamlesi

Rusya'dan dolar hamlesi

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

İngiltere'de kripto paralar için hukuki çözüm hazırlığı

Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Alternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldi

Alternatif Bank'ın aktifleri ilk çeyrekte yüzde 21 yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.