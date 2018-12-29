FİNANS

Hurda ve atık kağıtlardan 3 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesinde girişimci iki kardeşin işlettiği fabrikada hurda ve atık kağıtların dönüştürülmesiyle üretilen mukavva, karton köşe koruyucu ve pasta altlığı gibi ürünler, İngiltere, İtalya, İsrail ve ABD başta olmak üzere 28 ülkeye ihraç ediliyor - SUN-KA Kağıt Genel Müdürü Zeki Öztekin: - "Yılda yaklaşık 3 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Biz hükümetimize ve devletimize güveniyoruz. Onlara güvendiğimiz için de Almanya'dan yeni makineler getirdik. Bir an önce bunları kurup, Türkiye ekonomisine katkı yapmak istiyoruz"

ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Çorum'un Sungurlu ilçesinde girişimci iki kardeşin işlettiği fabrikada hurda ve atık kağıtların dönüştürülmesiyle üretilen mukavva, karton köşe koruyucu ve pasta altlığı gibi çeşitli ürünler, İngiltere, İtalya, İsrail ve ABD başta olmak üzere 28 ülkeye ihraç ediliyor.

İlçede 1988 yılında gri karton üretimi yapmak amacıyla babaları tarafından kurulan Sun-Ka Kağıt firmasını 1993 yılında şirketleştiren Zeki ve Levent Öztekin kardeşler, teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek fabrikanın, yeni yatırımlarla istihdam ve üretim kapasitesini artırıp, sektörün önemli firmaları arasına girmeyi başardı.

Sadece gri karton üretimi amacıyla kurulan ancak günümüzde mukavva, karton, karton köşebant, altın ve ayakkabı kutuları, pasta altığı ve kağıt sektöründe kullanılan birçok malzemenin üretiminin yapıldığı fabrikadan, 28 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

- Üretimin yüzde 40'ı ihraç ediliyor

Firmanın Genel Müdürü Zeki Öztekin, AA muhabirine, çöplerden toplanan atık ve hurda kağıtları satın alıp, fabrikada işleyerek, hem Çorum hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağladıklarını söyledi.

Şirketleri bünyesinde iki ayrı fabrikada 105 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Öztekin, aylık 2 bin 500 ton üretim kapasiteleri bulunduğunu ve bunun yüzde 40'ını ihraç ettiklerini anlattı.

Hedeflerinin üretimin, yüzde 50'sini ihraç etmek olduğunu vurgulayan Öztekin, şöyle konuştu:

"30 yıllık çalışmamızın ardından bugün Çorum'un Sungurlu ilçesinden 28 ülkeye hizmet veren firma haline geldik. Ağırlıklı olarak İngiltere, Fas, Cezayir, Tunus, Lübnan, Ürdün, İtalya, İspanya gibi ülkelere ürün gönderiyoruz. Bunların yanı sıra İngiltere'ye karton köşe koruyucuları ve mukavva ihraç ediyoruz. Azerbaycan'da ön plandayız. İsrail'e çok miktarda pasta altlığı gönderiyoruz. Buradan da ABD pazarına giriyoruz."

- "Hükümetimize ve devletimize güvendiğimiz için yeni yatırım yapacağız"

Öztekin, yılda yaklaşık 3 milyon dolar ihracat yaptıklarını ve üretim kapasitesini yükseltmek için yeni yatırım yapma kararı aldıklarını vurguladı.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nden 50 dönümlük bir alanın tahsisi için müracaat ettiklerini anlatan Öztekin, "Yeni yatırımımız için Almanya'dan getirmiş olduğumuz makinelerimiz var. Sungurlu OSB'de 50 dönüm yer tahsisi için başvuruda bulunduk. İnşallah en kısa sürede yer tahsisi yapılır ve çalışmalara başlarız. Biz hükümetimize ve devletimize güveniyoruz. Onlara güvendiğimiz için de Almanya'dan yeni makineler getirdik. Bir an önce bunları kurup, Türkiye ekonomisine katkı yapmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Önceliğimiz kadın istihdamını artırmak"

Yeni fabrikada 50 kişiye istihdam sağlayacaklarına işaret eden Öztekin, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ve önceliğimiz kadın istihdamını artrmak. Firma olarak kadın istihdamını çok önemsiyoruz. 'Anadolu'da kadın çalışmaz, evde çocuklarına bakar' anlayışı var. Biz bunu kırmak istiyoruz. Bizi büyüten annelerimiz ve kadınlarımıza destek olmak istiyoruz."

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