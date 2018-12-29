Hurda ve atık kağıtlardan 3 milyon dolarlık ihracat

ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Çorum'un Sungurlu ilçesinde girişimci iki kardeşin işlettiği fabrikada hurda ve atık kağıtların dönüştürülmesiyle üretilen mukavva, karton köşe koruyucu ve pasta altlığı gibi çeşitli ürünler, İngiltere, İtalya, İsrail ve ABD başta olmak üzere 28 ülkeye ihraç ediliyor.

İlçede 1988 yılında gri karton üretimi yapmak amacıyla babaları tarafından kurulan Sun-Ka Kağıt firmasını 1993 yılında şirketleştiren Zeki ve Levent Öztekin kardeşler, teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek fabrikanın, yeni yatırımlarla istihdam ve üretim kapasitesini artırıp, sektörün önemli firmaları arasına girmeyi başardı.

Sadece gri karton üretimi amacıyla kurulan ancak günümüzde mukavva, karton, karton köşebant, altın ve ayakkabı kutuları, pasta altığı ve kağıt sektöründe kullanılan birçok malzemenin üretiminin yapıldığı fabrikadan, 28 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

- Üretimin yüzde 40'ı ihraç ediliyor

Firmanın Genel Müdürü Zeki Öztekin, AA muhabirine, çöplerden toplanan atık ve hurda kağıtları satın alıp, fabrikada işleyerek, hem Çorum hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağladıklarını söyledi.