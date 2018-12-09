FİNANS

Hürjet'te "kuvvetli" adımlar

FİNANS HABERLERİ  | 09.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında Hürjet'in dış geometrisi donduruldu, sistem yerleşim çalışmaları devam ediyor - Rüzgar tüneli testleri gerçekleştirilen projede, gelecek yılın ilk aylarında ön tasarım gözden geçirilecek - Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile uçağın operasyon konseptine yönelik çalışmalar yürütülürken, ilerleyen dönemde iş birliği, harbe hazırlık faaliyetleriyle devam edecek - İlerleyen dönemde kanat başta olmak üzere deneme imalatlarına başlanacak

GÖKSEL YILDIRIM - Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı (Hürjet) Projesi'ne yönelik çalışmalar Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği içinde çok yönlü sürüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ağustos 2017’de Türk Hava Kuvvetleri’nin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak Hürjet Projesi başlatıldı.

Projeye yönelik SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TUSAŞ arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, SSB ve Hava Kuvvetlerinin projeye güçlü destek vermesi kararlaştırıldı.

Projede geçen sürede Hürjet'in bire bir modeli üretildi. Uçağın "yer prototipinin" ortaya çıkmasıyla ön tasarım da fiziksel boyut kazanmaya başladı. Hürjet'in modeli son olarak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilendi.

- Operasyon konsepti Hava Kuvvetleri ile çalışılıyor

Gelinen aşamada, Hürjet'in dış geometrisi donduruldu, sistem yerleşim çalışmaları ise devam ediyor.

Milli Muharip Uçak gibi Hürjet için de rüzgar tüneli testleri sürdürülüyor. Gelecek yılın ilk aylarında ön tasarım gözden geçirilecek.

Bu arada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile uçağın operasyon konsepti üzerinde çalışılıyor. İlerleyen dönemde ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile harbe hazırlığa geçiş toplantısı yapılacak. Ayrıca bir ön tasarım gözden geçirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Bunun yanında kanat başta olmak üzere deneme imalatlarına başlanacak ve mühendislik geliştirme benzetim ortamı hayata geçirilecek.

- Hem pilot yetiştirecek hem operasyonel olacak

Proje kapsamında iki konfigürasyonda Hürjet üretilecek. Bunlardan biri tamamen eğitim uçağı odaklı, ikincisi aynı uçağın silahlı varyantı olacak. Silahlı varyantında, uçağa atış kontrol radarı, harici yük ve atış kontrol sistemleri ile çeşitli görev sistemleri eklenecek.

Proje tasarım kurgusunda, daha önceki eğitim uçağı, eğitim sistemi ve hava aracı geliştirme projelerinden maksimum yararlanılacak.

Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan T-38 jet eğitim uçaklarının yerini alması ve 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip "hafif taarruz uçağı konfigürasyonu ile de F-16’ların yakın hava destek ve savaş eğitim uçağı rollerini paylaşması hedefleniyor.

Hürjet uçağının Türkiye ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılabileceği değerlendiriliyor.

- İhtiyaç büyüyor

Gelecek 10 yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok silahlı kuvvetin mevcut jet eğitim uçaklarının yerini gelişmiş sürümlerine bırakacak olması sebebiyle artan ihtiyacı karşılamak üzere ABD, Avusturalya, Brezilya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Kolombiya, Fransa, Tayvan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkeler çalışmalar yürütüyor.

Aynı zamanda, yeni nesil savaş uçaklarının üstün performansları ve harp teknikleri, jet eğitim uçaklarında daha üst seviye performans ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Dünya pazarına yönelik hedeflerin yanı sıra harekat bağımsızlığının maksimum seviyede sağlanabilmesi için Hürjet’te yerli/milli geliştirilen sistem ve alt sistemlerin kullanımına ve Milli Muharip Uçak ile sistemlerin ortaklaştırılmasına öncelik verilecek.

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdüNiğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü
Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurduBakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hava Kuvvetleri Komutanlığı HÜRJET Savunma Sanayii Başkanlığı TUSAŞ

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

CHP Ankara adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı Cengiz Topel Yıldırım mı?

Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

Gece yarısı dehşete düşüren olay! Tek suçu işini yapmaktı

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Doğal gazda önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de kabul edildi: Sırbistan'dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti ithal edilecek!

TBMM'de kabul edildi: Sırbistan'dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti ithal edilecek!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü

Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü

Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

Kapıkule'de 12 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 12 kilometre TIR kuyruğu

6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı

6 yıl önce dikilen pikan cevizi ağaçları meyve vermeye başladı

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.