FİNANS

Hürjet'te ön tasarım tamam

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için kritik olan "Ön Tasarım Gözden Geçirme" aşaması başarıyla tamamlandı - Hürjet'in, 2020 yazında kritik tasarımının tamamlanması, Aralık 2021'de prototipinin hangardan çıkarılması ve 2022 yazında ilk uçuşa hazır hale getirilmesi hedefleniyor

GÖKSEL YILDIRIM - Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı (Hürjet) Projesi'nde "Ön Tasarım Gözden Geçirme" aşaması başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ağustos 2017’de Türk Hava Kuvvetleri ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak başlatılan Hürjet Projesi'nde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için kritik olan Ön Tasarım Gözden Geçirme (Preliminary Design Review/PDR) aşaması başarıyla sonuçlandı.

Geniş bir katılımla her biri kendi alanında uzman yerli ve yabancı bağımsız gözlemcilerin hakemliğinde 2 gün boyunca süren toplantılarda, projenin sonraki aşaması olan kritik tasarım aşamasına geçebilmesi için planlandığı şekilde ilerlediği değerlendirme komitesi tarafından onaylandı.

Bu kapsamda, Uçuş Bilimleri, Uçak Yapısı, Uçak Sistemleri, Aviyonik ve Elektrik Sistemleri olmak üzere 4 ana uzmanlık alanında değerlendirmeye tabi tutulan Hürjet Projesi, tüm bu alanlarda değerlendirme komitesinin onayından geçti.

Kısa sayılabilecek bir sürede bu kritik aşaması başarıyla tamamlanan Hürjet’in, 2020 yazında kritik tasarımının tamamlanması, 2021 yılının Aralık ayında prototipinin hangardan çıkarılması ve 2022 yazında ilk uçuşa hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

- Farklı görevleri yerine getirecek

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.

Hürjet’in bu özelliklerinin yanı sıra hizmet süresi 20 yılı aşkın jet eğitim uçaklarının yerini alması, sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, ve benzeri) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedefleniyor.

Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

Uçağın silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsuru olacak.

Hürjet, tüm bu özellikleri ve donanımlarıyla jet tekamül eğitim, harbe hazırlığa geçiş eğitimi, hafif taarruz (yakın hava desteği), hava devriyesi (silahlı ve silahsız), akrobatik gösteri uçağı rollerini üstlenecek.

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, 45 bin feet yüksekliğe çıkabilecek, 2 bin 592 kilometre menzile sahip olacak.

Yük kapasitesi 2 bin 721 kilogram olan Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek.

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