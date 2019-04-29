"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol piyasası için yıkıcı etki yaratır"

EBRU ŞENGÜL - Brookings Enstitüsü Dış Politika, Enerji Güvenliği ve İklim İnisiyatifi Uzmanı Samantha Gross, dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün üçte birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol piyasası için yıkıcı bir etki yaratır. Bu, dünya petrol piyasaları için bir kıyamet günü senaryosu olur ama kapanması pek muhtemel değil." dedi.

Gross, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının, petrol fiyatlarını yükselttiğini ancak bu artışın zamanla yavaşladığını söyledi.

Küresel piyasada petrol fiyatlarının farklı dinamikler nedeniyle değişikilik gösterdiğini ifade eden Gross, "Bugün fiyatlar, Venezuela ve Libya'dan kaynaklanan arz kısıntısı, İran'dan yapılan ithalatta muafiyet hakkının kaldırılması, yavaşlayan ekonomik büyüme ve bunun sonucunda da yavaşlayan talep endişeleri arasında sıkışmış durumda bulunuyor." diye konuştu.

Gross, küresel piyasada İran'dan petrol tedarik etmek isteyen alıcıların bir şekilde bu ticareti sürdürmek isteyeceğine işaret ederek, "Uzun vadede petrol piyasasında İran kaynaklı arz boşluğu kapatılsa bile stoklar düşük olacağından piyasanın yeni bir kesintiye cevap verebilmesi zorlaşacak. Bu da petrol fiyatlarında uzun vadede yukarı yönlü bir baskı yaratacaktır. Trump yönetiminin söylediği gibi İran'dan petrol ihracatının sıfıra indirilmesi çok zor ama İran'ın da ihtiyaca göre ve istediği kadar petrol ihraç edebileceğini de düşünmüyorum. Çin gibi bazı ülkeler, ABD yaptırımlarının etrafından dolaşarak İran'dan petrol alımına devam etmeye istekli olacaktır ama İran petrol ihracatını şu anki seviyesinde sürdüremeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.