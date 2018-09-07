Hürriyet Emlak: İstanbul’da Ağustos ayı konut fiyatları yüzde 10 arttı

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Hürriyet Emlak, Ağustos 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, satılık konut fiyatlarında İstanbul yüzde 10 ile, 5 büyük il içinde son 6 ayda en fazla yükselişin yaşandığı kent oldu.

Konut piyasasındaki hareketlilik Ağustos ayında da hız kesmeden devam etti. İstanbul’da Beşiktaş ve Eyüp yine en çok artış yaşayan ilçeler olurken Ankara’da Gölbaşı satılık konutlarda yüzde 11 artışla öne çıktı.

Satılık konutlarda ise Antalya’da Aksu, İzmir’de Dikili ve Foça’da metrekare fiyatlarında artış yaşandı.

Hürriyet Emlak Ağustos 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konutlarda yıllık artış yüzde 8.67 olarak gerçekleşirken, kiralık konutlarda yıllık artış metrekare fiyatı başına yüzde 6.24 oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde satılıklarda metrekare ortalama fiyatı 2,031 lira olarak hesaplanırken, kiralıklarda metrekare ortalaması 9.0 liraya ulaştı.

Mart ayından bu yana satılık konut fiyatı en çok artan kent yüzde 17 artışla Bilecik oldu. Bu ili Amasya, Muğla, Uşak, Kütahya ve İstanbul takip etti.

Fiyatların en çok düştüğü iller yüzde 7.0 düşüşle Rize ve Batman, yüzde 6.0 düşüşle Artvin ve Sivas oldu.

Satılık konut fiyatlarının geçtiğimiz Mart ayından bu yana yüzde 10 artış gösterdiği İstanbul’da özellikle üç ilçe öne çıktı.

Beşiktaş, Eyüp ve Çekmeköy konut fiyatlarındaki artışla İstanbul’un fiyatı en çok artan ilçeleri arasında yer aldı. Beşiktaş yüzde 13, Eyüp yüzde 12, Çekmeköy ise yüzde 11 artış gösterdi.

İstanbul’da satılık konut metrekare ortalama fiyatı Mart 2018’de ortalama 4,383 lirayken, Ağustos 2018’de 4,835 lira oldu.

Ankara’da satılık konut fiyatları son altı ayda yüzde 2.0 artarak Ağustos ayında 1,833 lira/metrekare ortalamasına ulaştı.

İzmir genelinde satılık konut fiyatlarındaki artış son altı aylık dönemde ortalama yüzde 4.0 düzeyinde gerçekleşti ve Ağustos itibariyle 3,173 lira/metrekare fiyata ulaştı.

Son dönemde yatay gelişen Bursa’da Temmuz ayında hareketlenen konut piyasası, hareketliliğini Ağustos ayında da korudu. Satılık konut fiyatlarının geçen altı ay içinde yüzde 2 yükseldiği Bursa’da amortisman süreleri kısalarak 20 yıldan 19 yıla düştü.

Antalya’da son 6 ayda satılık konutlarda fiyatı en çok artan ilçeler yüzde 21 ile Aksu ve yüzde 14 ile Korkuteli ve Kaş oldu.



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