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Hürriyet Emlak / Olejnik: Konutta panikleme süreci atlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

  Hürriyet Emlak Projeland CEO’su Andrew Olejnik, gelişmekte olan ülkelerde devalüasyonun ardından konut talebinin daraldığını ancak piyasalardaki dalgalanmanın durulmasıyla her zaman bir “talep patlaması”nın yaşandığını söyledi.   Döviz kuru ve kredi faizlerinin yükseldiği dönemlerde konut alıcılarının beklemeye geçtiğini belirten Olejnik şöyle devam etti:  “Gelişmekte olan ülkelerde devalüasyon ile birlikte bir dizi davranış kalıbı gözlemliyoruz.

Hürriyet Emlak / Olejnik: Konutta panikleme süreci atlatıldı

İstanbul,12 Kasım (DHA) - Hürriyet Emlak Projeland CEO’su Andrew Olejnik, gelişmekte olan ülkelerde devalüasyonun ardından konut talebinin daraldığını ancak piyasalardaki dalgalanmanın durulmasıyla her zaman bir “talep patlaması”nın yaşandığını söyledi.
Döviz kuru ve kredi faizlerinin yükseldiği dönemlerde konut alıcılarının beklemeye geçtiğini belirten Olejnik şöyle devam etti:
“Gelişmekte olan ülkelerde devalüasyon ile birlikte bir dizi davranış kalıbı gözlemliyoruz. İlk olarak bir panikleme süreci ile insanlarda hiçbir şey satın almama eğilimi baş gösteriyor. Türkiye'de de şu anda bu süreci yaşıyoruz.
“Tüketici analiz yapıp bütçesine uygun alternatifleri belirledikten sonra satın alma kararını netleştirerek harekete geçer. Bu da üçüncü aşamada satışlara yansıyarak yeniden ivmelenmeyi artırır.
“Şu anda Türkiye'de ilk aşamadayız. Ancak bu sonsuza kadar sürmeyecek. Türkiye'de de yeniden bir talep patlamasına doğru gidiş olacak.
“Çünkü gayrimenkul ihtiyacınızı sonsuza kadar erteleyemezsiniz. İnsanlar her şart altında hala evleniyor, boşanıyor ya da çocukları oluyor ve daha geniş evlere ihtiyaç duyuyor.
“Her yıl 1 milyonun üzerinde alım satım işlemi gerçekleşiyor. Bu da Türkiye'yi Almanya, Avustralya gibi güçlü pazarlardan bile daha büyük kılıyor.
“TÜİK verilerine baktığımızda, Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 azalarak 127 bin 327 oldu.
“Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151.1 artarak 5 bin 615 oldu. Ancak yavaş yavaş piyasalardaki olumsuz hava dağılıyor, daha pozitif bir hava gözlemliyoruz.
“Dolar kurundaki yüksek dalga boyunun azalması ve kredi faizlerinde başlayan düşüşün devam etmesi halinde gelecek dönemde konut satışlarında mevcut duraklamanın ardından pazarın yeniden hızlı bir yükselişe geçmesi kaçınılmaz.
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde Emlak Konut GYO ile gayrimenkul sektörünün çatı dernekleri GYODER, KONUTDER ve İNDER üyeleri firmaların katılımıyla başlatılan ‘Türkiye için kazanç vakti’ kampanyası ile birlikte banka kredisi kullanmadan sadece firmaların sağlamış olduğu yüzde 10 peşinatla 120 ay vadeli yüzde 0.98 faiz imkanı sunulan kampanya ile konut alıcıları harekete geçmiş oldu.
“Şu anda konutta ‘alıcı piyasası’ dönemindeyiz. Fiyatlarda bir miktar düzeltmeler oldu. Tüketiciler pazarı iyi araştırıp iyi analiz ederek firmalardan çok büyük indirimler sağlayabilir.” (Fotoğraflı)

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