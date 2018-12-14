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Hürriyet Gazetecilik’in sermaye artırım kararına SPK’dan onay

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 08:07 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’nin geçen ay aldığı bedelli sermaye artırım kararına onay verdi.

İstanbul DHA- SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’nin geçen ay aldığı bedelli sermaye artırım kararına onay verdi. Bu kararla birlikte Hürriyet Gazetecilik’in sermayesi yüzde 7,24’lük artış ile 592 milyon TL’ ye çıkmış oluyor.
Konuya ilişkin şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 19 Kasım 2018 tarihinde alınan, 800.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 TL nominal değerde 552.000.000 adet paya bölünmüş 552.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40.000.000 TL (%7,24 oranında) artırılarak 592.000.000 TL'ye çıkarılması hakkındaki karara ilişkin Özel Durum Açıklaması, aynı tarih itibarıyla kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılmıştı.
İlgili Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.11.2018 tarihi itibarıyla yapılan tahsisli ve bedelli sermaye artırımı başvurumuzun:
a) 1 TL nominal değerli payın satış fiyatının 1 TL ile Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan yüksek olanın esas alınarak belirlenmesi,
b) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'nin söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle Borsa'da satmalarının kısıtlanması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 Tarih ve 2018/57 Sayılı Bülteni ile duyurulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.’’ denildi.

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