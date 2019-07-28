"Hüseyinbey" ve "Çelikoğlu" Denizli'ye uyum sağladı

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Necdet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin, haşhaş üretimi bakımından önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Baklan ilçesindeki deneme tarlasında ekimi yapılan çeşitlerde, tohum verimliliği ve morfin bakımından diğerlerine göre yüzde 50 artış olduğu görüldü.

Tohumu gıdada kullanılan haşhaşın, Türkiye'de de ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrollü ekimine izin veriliyor.

Kapsülünün ihtiva ettiği morfinin tıbbi ve bilimsel amaçlı kullanımı yönünden önemli bir endüstriyel ürün olan haşhaş, çeşitli ülkelerde Birleşmiş Milletler denetiminde belirli kota dahilinde üretiliyor.

Şehirde geçen yıl 74 bin 500 dekarda yaklaşık 12 bin 500 ton haşhaş üretildiğini hatırlatan Demir, ekim alanının 2019 yılında 112 bin 500 dekara çıktığını belirtti.

Bu yıl yaklaşık 20 bin ton civarında haşhaş üretimi hedeflediklerine işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Haşhaşın kabuğu TMO tarafından alınıyor, içi ve taneleri ise çiftçi tarafından özel sektöre satılıyor. TMO, haşhaşın kabuğundaki morfin oranına bakıyor. Çiftçilerimiz ise hem kabuğunun büyük olmasını hem de içinin dolu olmasını istiyor. Yerli tohumda morfin oranı düşük olduğu için yeni çeşitler geliştirilmeye başlandı. Çelikoğlu ve Hüseyinbey çeşitlerinin bölgeye adaptasyonunu görmek için deneme ekimi gerçekleştirdik. Yeni çeşitlerimizin hem morfin oranı hem de iç randımanı diğerlerine göre yüzde 50 daha yüksek."

Demir, bu ürünlerin önümüzdeki yıllarda bölgede hakim ürün olacağına inandıklarını vurguladı.

Haşhaşta iklim faktörünün de çok önemli olduğuna dikkati çeken Demir, "Yeni geliştirilen çeşitler yağmura ve kuraklığa daha dayanıklı. Yeni çeşitlerin dekar başı 130-150 kilogram verim aldık. Bu rakam yerel çeşitlerde 50-60 civarında." diye konuştu.