HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazana özel koliler ihtiyaç sahipleri için hazır

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Marketlerin ve gıda perakendecilerinin "11 ayın sultanı'' ramazana özel hazırladığı erzak kolileri farklı içerik ve fiyatlarla satışa sunuldu. Bu yıl ramazan kolilerinin fiyatı 36,90 lira ile 123,90 lira arasında değişiyor.

Ramazanda gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin bu ayda en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşuyor.

Zincir marketler ramazan erzak paketlerini, değişik içerik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerine sunuyor.

- Her keseye uygun paket

CarrefourSA farklı seçeneklerle hazırladığı ramazan kolilerini, 37,90 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. İftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Fiyatı 37,90 lira olan "Klasik Ramazan Kolisi"nde 15 ürün yer alırken, 64,90 lira değerindeki "Süper Ramazan Kolisi" 23 ürün içeriyor. 26 ürünün sunulduğu "Mega Ramazan Kolisi" 82,90 liradan ve 35 ürünün yer aldığı "Lüks Ramazan Kolisi" 119,90 liradan satılıyor.