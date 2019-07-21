MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanlığının destek sağladığı "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" gibi tarım ve hayvancılık alanındaki birçok proje, kentten köye dönüşü cazip hale getiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de belde ve köylerde yaşamayı tercih edenlerin sayısında artış görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2017'de 6 milyon 49 bin 393 olan köy ve beldelerde ikamet eden nüfus, 2018'de 6 milyon 337 bin 385'e yükseldi.

Tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik destek ve hibeler kentten köye dönüşü hızlandırırken tarım sektöründe istihdama da katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma desteklerinden, "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi", "Düve Desteği Projesi" gibi birçok proje ve uygulama, köyden kente göçü tersine çevirmeye katkıda bulunuyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun da tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üreticilere, kooperatiflere ve üretici birliklerine programları aracılığıyla finansman desteği sağlamaya devam ediyor. Bu destekler de çiftçilerin kente göç etmesini engelleyerek mevcut işletmelerine değer katmalarına yardımcı oluyor.