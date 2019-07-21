FİNANS

Huzuru Köyde Bulanlar - Köye dönüşe "proje" desteği

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Tarım ve hayvancılıkla ilgili "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" gibi birçok projeye sağlanan desteklerle kentten köye dönüş cazip hale getiriliyor - On Birinci Kalkınma Planı'nda da kırsal kalkınmaya yönelik hedeflere yer verilirken tarım öncelikli gelişme alanları içerisinde gösteriliyor

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanlığının destek sağladığı "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" gibi tarım ve hayvancılık alanındaki birçok proje, kentten köye dönüşü cazip hale getiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de belde ve köylerde yaşamayı tercih edenlerin sayısında artış görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2017'de 6 milyon 49 bin 393 olan köy ve beldelerde ikamet eden nüfus, 2018'de 6 milyon 337 bin 385'e yükseldi.

Tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik destek ve hibeler kentten köye dönüşü hızlandırırken tarım sektöründe istihdama da katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma desteklerinden, "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi", "Düve Desteği Projesi" gibi birçok proje ve uygulama, köyden kente göçü tersine çevirmeye katkıda bulunuyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun da tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üreticilere, kooperatiflere ve üretici birliklerine programları aracılığıyla finansman desteği sağlamaya devam ediyor. Bu destekler de çiftçilerin kente göç etmesini engelleyerek mevcut işletmelerine değer katmalarına yardımcı oluyor.

- Kalkınma Planı'nda da öncelikli konu

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda da tarım ve hayvancılık sektörü ile kırsal kalkınmaya yönelik hedeflere yer veriliyor.

Plana göre, tarım öncelikli gelişme alanları içerisinde yer alacak ve tarımsal desteklerin etki analizi yapılarak etkinliği artırılacak.

Damızlık materyal ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla hastalıktan ari, Soy Kütüğü Bilgi Sistemine kayıtlı işletmeler ve damızlık düve yetiştiriciliği merkezlerinden yapılan alımlar desteklenecek.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde anaç hayvan sayısının artırılması ile kırmızı et üretimindeki küçükbaş payının yükseltilmesi amacıyla "Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği Projesi" kapsamında yılı içerisinde doğup damızlık olarak kullanılmak üzere sürüye katılan her dişi kuzu ve oğlağa ilave destek verilecek.

Küçük aile işletmelerinin büyükbaş hayvancılıkta 10, küçükbaş hayvancılıkta 300 hayvan kapasitesine ulaştırılmasını teminen barınakların modernizasyonu ve genişletilmesi, hayvan, alet ve ekipman alımı desteklenecek.

Yeni potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanları belirlenerek girişimcilerin kullanımına açılacak, çeşitli devlet destekleri ile üretim teşvik edilecek.

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300 Koyun projesi Genç Çiftçi Projesi On Birinci Kalkınma Planı Tarım ve Orman Bakanlığı

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