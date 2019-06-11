FİNANS

I-TECH Fuarı'nda teknoloji buluşması

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, robotik, e-spor, e-müzik, start-up, mobil aplikasyon sistemleri ve uyku teknolojileri gibi alanlarda profesyonellerin deneyimlerini paylaşacağı ve teknolojik ürünlerin sergileneceği I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, kapılarını 14-16 Haziran'da Ankara'da açacak - I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı Organizatörü Şule Dayangaç: - "Fuar sayesinde, ülkemizin ihracatında teknolojik ürünlerin payını artırma ve 'Made in Turkey'in yarı sıra 'Made from Turkey' sloganıyla kendi teknolojisine dayalı ürünlerini dünya pazarına sunma çalışmalarında etkin rol oynamak amaçlanıyor"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, robotik, e-spor, e-müzik, start-up, mobil aplikasyon sistemleri ve uyku teknolojileri gibi alanlarda profesyonellerin deneyimlerini paylaşacağı ve teknolojik ürünlerin sergileneceği I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, 14-16 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Microsoft'un ana sponsorluğundaki fuar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odasının (ATO) destekleri ve Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) iş birliğiyle Ankara Üniversitesi'nde kapılarını açacak.

Sektörün dinamolarıyla uzman araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirecek fuarın, katılımcıların ürün ve teknolojilerini son tüketiciye doğrudan tanıtan, geniş katılımcı profili ve ziyaretçi yelpazesiyle sektöre yön vermesi hedefleniyor.

I-TECH Fuarı'nın, ziyaretçilerine, teknolojik inovasyonları eğlenceli etkileşimli bir atmosferde birebir deneyimleme ve profesyonellerin başarı hikayelerini bizzat kendilerinden öğrenme fırsatı oluşturan, aynı zamanda akıllı teknolojiler konusunda araştırmacı ve akademisyenlerin son gelişmeleri paylaştığı bir platform olması öngörülüyor.

- "Tüm sektörlere hitap eden bir etkinlik"

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı Organizatörü ve HHB EXPO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç, AA muhabirine, fuarın tüketici teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren firmalar için global bir buluşma noktası ve bu alanda tüm sektörlere hitap eden yüksek profilli bir ticari etkinlik olduğunu söyledi.

Dayangaç, ev eğlence sistemlerinden oyun teknolojilerine, 'drone'lardan sanal ve artırılmış gerçekliğe, e-spordan e-müziğe, sosyal medyadan 3D yazıcılara kadar toplumun günlük hayatına yön veren tüm teknolojilerin I-TECH'te olacağını bildirdi.

Interaktif I-TECH söyleşileriyle sektörün öncü temsilcilerinin ideallerini ve tecrübelerini direkt olarak paylaşacaklarını belirten Dayangaç, ülkenin önde gelen teknolojik kanaat önderleriyle sosyal medya fenomenlerinin ziyaretçilerle buluşturulacağını dile getirdi.

Dayangaç, fuarın, katılımcılarına ürünlerini sergileyebilecekleri, oturumlarında konuşma yapabilecekleri, kendi alanlarında etkinlik ve iş toplantıları düzenleyebilecekleri bir ortam sunacağına işaret ederek, start-up programlarının karar vericilerle buluşturularak geleceğe yön verecek fikir ve ürünlere sponsorluk fırsatları sunulacağını anlattı.

- "Hedef 'Made from Turkey' sloganıyla etkin olmak"

Türkiye'nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni milli teknoloji ve ürünlerin pazarlanabileceği, potansiyel fikir ya da projelerin yatırımcılarla buluşturulacağı küresel bir vitrin yaratmak amacıyla fuarın düzenlendiğine dikkati çeken Dayangaç, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayinin lider ülkesi olma hedeflerine paralel bir yapı inşa ederek teknolojik inovasyonun evrimine liderlik yapacak küresel ticari bir destinasyon oluşturarak, teknoloji sektöründe de burasının uluslararası düzeyde rekabet edebilen referans bir fuar haline getirilmesi hedefleniyor. Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin teknoloji ihracatına olan ilgisini artırmak, başlatılan yerli ve milli teknoloji hamlesiyle bilimsel, sınai ve teknolojik ihtiyaçlarımızın kendi kaynaklarımızla karşılanmasını ve dışa bağımlılığı sıfıra indirmeyi hedefleyen ülke politikamıza, oluşturulacak platform ve global tanıtım faaliyetleriyle katkıda bulunulması amaçlanıyor."

Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite-özel sektör iş birliğinin oluşturulması, sanayi ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitelerde milli girişimciler eliyle üretilmesine yardımcı olunması amacıyla yepyeni bir iletişim platformu yaratmak için fuarın düzenlendiğini vurgulayan Dayangaç, "Fuar sayesinde, ülkemizin ihracatında teknolojik ürünlerin payını artırma ve 'Made in Turkey'in yarı sıra 'Made from Turkey' sloganıyla kendi teknolojisine dayalı ürünlerini dünya pazarına sunma çalışmalarında etkin rol oynamak amaçlanıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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