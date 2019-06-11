I-TECH Fuarı'nda teknoloji buluşması

I-TECH Fuarı'nın, ziyaretçilerine, teknolojik inovasyonları eğlenceli etkileşimli bir atmosferde birebir deneyimleme ve profesyonellerin başarı hikayelerini bizzat kendilerinden öğrenme fırsatı oluşturan, aynı zamanda akıllı teknolojiler konusunda araştırmacı ve akademisyenlerin son gelişmeleri paylaştığı bir platform olması öngörülüyor.

Sektörün dinamolarıyla uzman araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirecek fuarın, katılımcıların ürün ve teknolojilerini son tüketiciye doğrudan tanıtan, geniş katılımcı profili ve ziyaretçi yelpazesiyle sektöre yön vermesi hedefleniyor.

Microsoft'un ana sponsorluğundaki fuar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odasının (ATO) destekleri ve Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) iş birliğiyle Ankara Üniversitesi'nde kapılarını açacak.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, robotik, e-spor, e-müzik, start-up, mobil aplikasyon sistemleri ve uyku teknolojileri gibi alanlarda profesyonellerin deneyimlerini paylaşacağı ve teknolojik ürünlerin sergileneceği I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, 14-16 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

- "Tüm sektörlere hitap eden bir etkinlik"

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı Organizatörü ve HHB EXPO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç, AA muhabirine, fuarın tüketici teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren firmalar için global bir buluşma noktası ve bu alanda tüm sektörlere hitap eden yüksek profilli bir ticari etkinlik olduğunu söyledi.

Dayangaç, ev eğlence sistemlerinden oyun teknolojilerine, 'drone'lardan sanal ve artırılmış gerçekliğe, e-spordan e-müziğe, sosyal medyadan 3D yazıcılara kadar toplumun günlük hayatına yön veren tüm teknolojilerin I-TECH'te olacağını bildirdi.

Interaktif I-TECH söyleşileriyle sektörün öncü temsilcilerinin ideallerini ve tecrübelerini direkt olarak paylaşacaklarını belirten Dayangaç, ülkenin önde gelen teknolojik kanaat önderleriyle sosyal medya fenomenlerinin ziyaretçilerle buluşturulacağını dile getirdi.

Dayangaç, fuarın, katılımcılarına ürünlerini sergileyebilecekleri, oturumlarında konuşma yapabilecekleri, kendi alanlarında etkinlik ve iş toplantıları düzenleyebilecekleri bir ortam sunacağına işaret ederek, start-up programlarının karar vericilerle buluşturularak geleceğe yön verecek fikir ve ürünlere sponsorluk fırsatları sunulacağını anlattı.