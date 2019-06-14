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I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Türkiye’nin, 2023 vizyonu istikametinde uluslararası arenada bilgi ve teknoloji üretebilen bir ülke haline gelebilmesi için hep birlikte hareket edilmesi gerekiyor" - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması ve ekonomik hedeflere ulaşması için önce içinde bulunduğu orta teknoloji segmentinden yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerekmektedir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin, 2023 vizyonu istikametinde uluslararası arenada bilgi ve teknoloji üretebilen bir ülke haline gelebilmesi için hep birlikte hareket edilmesi gerekiyor." dedi.

Baran, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde başlayan ve Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, dünyada tüketici değil, üretici ve ihracatçı ülke konumuna gelmek, "Türkiye" etiketli yerli ve milli üretim ürünlerini yayabilmek için gençlerin önlerinin açılması gerektiğini söyledi.

Teknolojideki küresel rekabete dikkati çeken Baran, "Artık gümrükten geçirilen tonlarca yük yerine, dijital olarak aktarılan ürünlerin ihraç edildiği bir ekonomiye evrilmeyi başarmalı ve övündüğümüz genç nüfusumuzu verimli yetiştirip, ülke için verimli çalışır hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Baran, eskiden doğal kaynaklara sahip ülkelerin "zengin ve güçlü" olarak bilindiğini, bugün ise teknolojide öncü olan ülkelerin kuralları koyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ihracat kilogram fiyatının en kısa sürede 4 dolara çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Baran, bunun yolunun da Ar-Ge ve inovasyona dayalı, ileri teknoloji üretebilmekten geçtiğini dile getirdi.

Baran, Türkiye'nin potansiyel değerleriyle kalkınmasını sağlayacak, katma değeri yüksek, teknolojik milli ürünlerin pazarlanabileceği, fikir ve projelerin yatırımcılarla buluşturulacağı fuarın Ankara'ya da değer katacağına inandığını kaydetti.

- "Yüksek teknoloji segmentine sıçramalıyız"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de teknolojideki gelişimin ve dönüşümün inanılmaz bir hıza ulaştığını belirterek, Endüstri 4.0, kripto paralar, blok zincir, nesnelerin interneti, robotik teknolojiler, büyük veri, yapay zeka gibi kavramların 2000 yılından sonra konuşulmaya başlandığını söyledi.

Gelecekte daha büyük gelişmeler beklendiğine işaret eden Özdebir, "2020'lerde bilgisayar çiplerindeki tekil tasarım elemanlarının boyutunun metrenin milyarda birine inmesi bekleniyor. 10 yıl sonrasında spor, iş dünyası ve siyasetle ilgili online haberlerin yüzde 90'ının algoritmalar tarafından yazılmasını bekleyen fütüristler var." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, bugünün ekonomi anlayışında yüksek ve sürdürülebilir büyümenin anahtarlarından birinin "teknoloji start-up"ları olduğunu, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması ve ekonomik hedeflere ulaşması için öncelikle orta teknoloji segmentinden yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.

Yüz tanıma, robotik teknolojiler, siber güvenlik, bulut teknolojileri, nesnelerin interneti gibi pek çok yenilikçi alandaki gelişmelerin temelinde KOBİ'lerin yattığını vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"Türk halkı girişimcidir. Bunu bize uluslararası karşılaştırmalar da söylemektedir. 24 ülkeyi kapsayan Amway Küresel Girişimcilik Araştırması'na göre Türkiye'de her 5 katılımcıdan 3'ünün kendi işine sahip olmaya yönelik tavrı olumludur. Bu girişimci ruhu korumamız ve daha da önemlisi buna uygun habitatı yaratmamız gerekiyor. Girişimcilik ekosistemi ya da yenilikçilik kültürü noktasında genç girişim ve girişimcilerin ayakta kalması, büyütülmesi, ekonomik yaşama entegre edecek modellerin uygulanması şart."

- "Teknoloji vazgeçilmez unsur"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ülkelerin geleceği için bilgi, bilim, eğitim ve teknolojinin vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirterek, "Bunlara önem vermiyorsanız geleceğiniz yok demektir. Bunun da nitelikli olması lazım. Türkiye bu boyuta ilerlemek için önemli bir adım attı." ifadelerini kullandı.

Dünyanın değişmesiyle kavramların da değiştiğini belirten İbiş, yapay zekadan dijital dönüşüme, sanal gerçeklikten nesnelerin internetine kadar süreçlere ayak uydurulmazsa sistemlerin çökeceğini vurguladı.

HHB Fuar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç da Türkiye'nin geleceğinde teknolojinin ve bilişiminin büyük önem taşıdığını ifade ederek, geçen yıl oyun yazılımı üreten ve geliştiren Türk firmalarının ihracatının 1 milyar doları aşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nı gelecek yıl uluslararası platforma taşıyacaklarını ifade eden Dayangaç, Türkiye'nin sektördeki potansiyelinin bu organizasyonla ortaya konulduğunu dile getirdi.

Fuar, hafta sonu da çeşitli etkinlik ve oturumlarla devam edecek.

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