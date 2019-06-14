Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin, 2023 vizyonu istikametinde uluslararası arenada bilgi ve teknoloji üretebilen bir ülke haline gelebilmesi için hep birlikte hareket edilmesi gerekiyor." dedi.

Baran, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde başlayan ve Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, dünyada tüketici değil, üretici ve ihracatçı ülke konumuna gelmek, "Türkiye" etiketli yerli ve milli üretim ürünlerini yayabilmek için gençlerin önlerinin açılması gerektiğini söyledi.

Teknolojideki küresel rekabete dikkati çeken Baran, "Artık gümrükten geçirilen tonlarca yük yerine, dijital olarak aktarılan ürünlerin ihraç edildiği bir ekonomiye evrilmeyi başarmalı ve övündüğümüz genç nüfusumuzu verimli yetiştirip, ülke için verimli çalışır hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Baran, eskiden doğal kaynaklara sahip ülkelerin "zengin ve güçlü" olarak bilindiğini, bugün ise teknolojide öncü olan ülkelerin kuralları koyduğunu vurguladı.