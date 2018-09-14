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I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal: - "Sınır güvenliğinin ne kadar önemli olduğu, bu alanda neler yaşandığı, gelecek günlerde ne gibi tehlikelerin beklendiği konular, I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuşulacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, "Sınır güvenliğinin ne kadar önemli olduğu, bu alanda neler yaşandığı, gelecek günlerde ne gibi tehlikelerin beklendiği konular, I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuşulacak." dedi.

Erdal, Hilton Garden Inn Ankara'da, 2-3 Ekim'de düzenlenecek I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi öncesi tanıtım toplantısında, terörle mücadele ve son dönemde Suriye'de yaşanan gelişmelerden dolayı sınır güvenliğinin Türkiye açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda önlemler aldığını vurgulayan Erdal, bu alanda neler yaşandığı, gelecek günlerde ne gibi tehlikelerin beklendiği konularının bu zirvede konuşulacağını aktardı.

Erdal, yerli ve milli ürünlere yurt dışında talep oluşturarak ihracatı artırmanın önemli olduğuna dikkati çekerek, zirvede sadece Türk firmalarının stant açacağını, yabancı firmaları ise alıcı olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Merkez Bankasının faiz artırımına da değinen Erdal, bunun "yerinde bir karar" olduğunu ifade etti. Erdal, "Bundan sonraki süreçte Merkez Bankasının hem enflasyon hem de faiz oranlarıyla alakalı daha iyileştirici bir yöne geçeceğini umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal, özel sektör olarak ticari işlemlerin Türk lirasıyla yapılmasını desteklediklerini belirtti.

- 20'ye yakın yeni proje sergilenecek

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş da askeri radar ve sınır güvenliği teknolojileri konusunda Türkiye'nin çok önemli projelere sahip olduğunu, yapılacak bu ve benzeri zirvelerle yeni birçok projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Zirvenin, üreticilerle, dünyanın birçok yerinden gelen alıcıları buluşturacak önemli bir platform olacağının altını çizen Altunbaş, özellikle büyük Türk üreticilere ulaşmakta zorluk çeken ancak savunma sanayine önemli katkılarda bulunan yan sanayi firmalarının da bu zirveye katılacağını ve ikili iş birliği fırsatları yakalayacağını ifade etti.

Altunbaş zirvenin çıktılarının, yıl bitmeden düzenlenmesi planlanan Milli Savunma Şurası için girdi sağlayacağına işaret ederek, "Türkiye sınır güvenliği alanında birçok sistem oluşturmuş ülkelerden biridir. Zirvede bu alanda en son teknolojiyle üretilmiş 20'ye yakın projenin tamamı sergilenecek." dedi.

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I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi İlhan Erdal Müsiad

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