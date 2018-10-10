IAB Türkiye: Dijital reklam yatırımları yüzde 14 arttı

İSTANBUL, (DHA) - IAB Türkiye 2018 yılı ilk yarı dijital reklam yatırımlarını açıkladı. IAB Türkiye AdEx-TR ilk 6 ay sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2017’nin aynı dönemine oranla yüzde 14 oranında artarak 1.213 milyon liraya ulaştı.

IAB Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2018'nin ilk 6 ayında yüzde 14 büyüyerek 704 milyon lira oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 500 milyon lira ile 'gösterim' ya da 'tıklama' bazlı reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 27'lik büyümeyle 156 milyon lira olarak gerçekleşirken, Native 48 milyon liraya ulaştı.

Ücretli sıralama yatırımlarını içeren arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 444 milyon lira olurken, ilan sayfaları reklam yatırımları 55 milyon liraya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen e-posta ilk 6 ayda yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla bir önceki dönemle aynı kaldı. Oyun içi reklamlar ise 7 milyon liralık büyüklüğe erişti.

Mobil reklam yatırımları 621 milyon lira olurken, 205 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 77'si mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2018'nin ilk yarısında da artışını sürdürdü ve büyüklüğü 809 milyon liraya çıktı.