IADI İcra Kurulu'na TMSF Başkanı Muhiddin Gülal seçildi

KAYSERİ, (DHA)- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) 2018 Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde en üst düzeyde karar mercii olan İcra Kurulu'na seçildi. Birliğin gelecek yılki konferansı, 400 üst düzey temsilcisiyle İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Mevduat sigorta sistemi kurmayı ve geliştirmeyi düşünen ülkelere rehberlik ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek, mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında verimliliği artırmak üzere 2002 yılında kurulan IADI’de 83 üye ülke yanında gözlemci ülkeler ve diğer kuruluşlarla birlikte 100’ü aşan ülke temsil ediliyor. Brezilya, Fransa, Kanada ve Kore gibi mevduat sigortacılığı alanında önde gelen ülkelerle birlikte İcra Kurulu Üyeliğini TMSF Başkanı Muhiddin Gülal kazandı.

IADI'NIN 2019 YILINDAKİ KONFERANSI İSTANBUL'DA YAPILACAK

IADI’nin kurucu üyeleri arasında yer alan TMSF, ülkemizde 2000-2001 krizi ve sonrasında mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve geri kazanım faaliyetleri konusunda yürüttüğü çalışmalar ve sahip olduğu bilgi birikimiyle bu alanda dünyanın önde gelen mevduat sigorta kuruluşları arasında yer alıyor. IADI 2019 Yıllık Toplantısı ve Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansı gelecek yıl Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Dünya Bankası temsilcileri ile IADI bünyesindeki 100’ü aşan mevduat sigorta kuruluşu en üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 400’e yakın katılımcı, 2019 Ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek olan IADI 2019 Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansına katılacak.



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