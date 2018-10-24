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IADI İcra Kuruluna TMSF Başkanı Muhiddin Gülal seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) 2018 Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde İcra Kuruluna seçildi.  Mevduat sigorta sistemi kurmayı ve geliştirmeyi düşünen ülkelere rehberlik ve Uluslararası işbirliğini teşvik etmek, mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında verimliliği artırmak üzere 2002 yılında kurulan IADI’de 83 üye ülke yanında gözlemci ülkeler ve diğer kuruluşlarla birlikte 100’ü aşan ülke temsil ediliyor.  IADI’nin kurucu üyeleri arasında yer alan TMSF, ülkemizde 2000-2001 krizi ve sonrasında mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve geri kazanım faaliyetleri konusunda yürüttüğü çalışmalar ve sahip olduğu bilgi birikimiyle bu alanda dünyanın önde gelen mevduat sigorta kuruluşları arasında yer alıyor.  IADI 2019 Yıllık Toplantısı ve Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansı gelecek yıl Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.  Dünya Bankası temsilcileri ile IADI bünyesindeki 100’ü aşan mevduat sigorta kuruluşu en üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 400’e yakın katılımcı, 2019 Ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek olan IADI 2019 Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansına katılacak.

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) 2018 Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde İcra Kuruluna seçildi.
Mevduat sigorta sistemi kurmayı ve geliştirmeyi düşünen ülkelere rehberlik ve Uluslararası işbirliğini teşvik etmek, mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında verimliliği artırmak üzere 2002 yılında kurulan IADI’de 83 üye ülke yanında gözlemci ülkeler ve diğer kuruluşlarla birlikte 100’ü aşan ülke temsil ediliyor.
IADI’nin kurucu üyeleri arasında yer alan TMSF, ülkemizde 2000-2001 krizi ve sonrasında mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve geri kazanım faaliyetleri konusunda yürüttüğü çalışmalar ve sahip olduğu bilgi birikimiyle bu alanda dünyanın önde gelen mevduat sigorta kuruluşları arasında yer alıyor.
IADI 2019 Yıllık Toplantısı ve Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansı gelecek yıl Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Dünya Bankası temsilcileri ile IADI bünyesindeki 100’ü aşan mevduat sigorta kuruluşu en üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 400’e yakın katılımcı, 2019 Ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek olan IADI 2019 Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansına katılacak.

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