FİNANS

IAEA'dan nükleer güvenlikte Rosenergoatom'a "tam not"

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 12:35 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un bünyesinde yer alan Rosenergoatom, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan güvenlik konusunda tam not aldı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) inşa edecek Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un bünyesinde yer alan Rosenergoatom, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (IAEA) güvenlik konusunda tam not aldı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, IAEA Operasyonel Güvenlik Değerlendirme İnceleme Ekibi (OSART), Akkuyu NGS'nin hissedarları arasında yer alan ve servis bakımını üstlenecek Rosenergoatom'da denetimde bulundu.

Denetimleri 17 gün süren OSART ekibi, şirketin nükleer güvenlik ilkelerine bağlı kaldığını ve tam not aldığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosenergoatom Genel Müdürü Andrey Petrov, denetimin, şirketin nükleer güvenlik alanındaki başarısı için önemli olduğunu belirterek, "OSART ekibinin tavsiyelerinin uygulanması, nükleer santrallerimizin operasyonel güvenliğini daha da geliştirmemize yardımcı olacak. Belirlenen iyi uygulamalar dünyadaki güvenliğin artmasına da katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

OSART ekibinin başkanı Peter Tarren de Rosenergoatom'da başarılı bir denetim gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Her kurum sürekli iyileştirme arayışında olabilir ancak burada gördüğüm şey güvenlik ilkelerine gerçek bir bağlılıktır. Rosenergoatom'da uygulanan ve uluslararası toplum için faydalı olacak yöntemleri belirlediğimizi belirtmek isterim. Bu yöntemler, nükleer güvenliğin sadece belirli ülkelerde değil, küresel ölçekte artırılmasına katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'daki Akkuyu'nun referans santrali Novovorenej NGS dahil 10 nükleer santralde 35 güç ünitesinin nükleer ve radyasyon güvenliği Rosenergoatom'un sorumluluğunda bulunuyor.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Yılbaşı turlarına ilgi büyükYılbaşı turlarına ilgi büyük
Dikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyorDikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Rosenergoatom Rosenergoatom Genel Müdürü Andrey Petrov Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

Dışişleri personelinin özlük haklarında değişiklik

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

UİB, ihracatta yükselişi sürdürüyor

Yılbaşı turlarına ilgi büyük

Yılbaşı turlarına ilgi büyük

Dikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyor

Dikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyor

68 yıllık hayal gerçek oluyor, Salarha Tüneli'nde sona gelindi

68 yıllık hayal gerçek oluyor, Salarha Tüneli'nde sona gelindi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.