İBB açık artırma ile helikopter satacak

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sikorsky S-76B tipi helikopterini açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapmak üzere kurulan Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A,Ş’ye ait olan 30 yaşındaki Sikorsky S-76B tipi helikopterini satışa çıkardı.
Atatürk Havalimanı’nda THY Teknik A.Ş’ye tahsisli olan hangarda bulunan TC-HKN kuyruk tescilli helikopterin satışıyla ilgili ihaleye çıkıldı.
Esenler’de genel müdürlük binasında 18 Ekim’deki ihale kapalı zarfla teklif alma ve daha sonra açık artırma usulü ile yapılacak. Açık artırma ihaleye en yüksek teklifi veren 5 istekliden (istekli sayısı yeterli değilse daha az istekliden) en düşük teklif sahibinden başlamak üzere açık artırma usulü ile teklif alma şeklinde yapılacağı belirtildi.
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