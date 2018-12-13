İbn Haldun Üniversitesi'nde lisansüstü erken kayıt dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurularda erken kayıt dönemi başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal bilimler alanında uluslararası araştırmalar yapmak ve kariyerinde dünyaya açılmak hedefi olan gençlere önemli fırsatlar sunan İbn Haldun Üniversitesi'nde, Yüksek Lisans ve Doktora Programları için erken kayıt başvuruları alınmaya başlandı.

Açık Medeniyet felsefesi ve yaklaşımıyla akademik uzmanlık imkanı sunan İbn Haldun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İslami İlimler Enstitüsü ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü bünyesinde açılan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarıyla, yurt içi ve yurt dışında araştırma yapma imkanı veriyor.

Araştırma üniversitesi kimliği ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerine ayrı bir önem veren İbn Haldun Üniversitesinin 53 farklı ülkeden öğrencisinin yüzde 56'sı, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden oluşuyor. İbn Haldun Üniversitesi, alanında iyi isimlerden oluşan akademik kadrosu, yurt dışında araştırma yapma imkanı ve çok uluslu bir ortamda, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde verdiği eğitimle öne çıkıyor. Sosyal bilimlerin farklı alanlarında yetkin, uluslararası platformlarda ve eğitim kurumlarında çalışmalar yapmış akademik kadro, nitelikli mekanlarda nitelikli eğitimlerini sürdürüyor.