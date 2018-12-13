FİNANS

İbn Haldun Üniversitesi'nde lisansüstü erken kayıt dönemi başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 15:16 | Son Güncelleme

Sosyal bilimler alanında uluslararası araştırmalar yapmak ve kariyerinde dünyaya açılmak hedefi olan gençlere önemli fırsatlar sunan İbn Haldun Üniversitesi'nde, Yüksek Lisans ve Doktora Programları için erken kayıt başvuruları alınmaya başlandı

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurularda erken kayıt dönemi başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal bilimler alanında uluslararası araştırmalar yapmak ve kariyerinde dünyaya açılmak hedefi olan gençlere önemli fırsatlar sunan İbn Haldun Üniversitesi'nde, Yüksek Lisans ve Doktora Programları için erken kayıt başvuruları alınmaya başlandı.

Açık Medeniyet felsefesi ve yaklaşımıyla akademik uzmanlık imkanı sunan İbn Haldun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İslami İlimler Enstitüsü ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü bünyesinde açılan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarıyla, yurt içi ve yurt dışında araştırma yapma imkanı veriyor.

Araştırma üniversitesi kimliği ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerine ayrı bir önem veren İbn Haldun Üniversitesinin 53 farklı ülkeden öğrencisinin yüzde 56'sı, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden oluşuyor. İbn Haldun Üniversitesi, alanında iyi isimlerden oluşan akademik kadrosu, yurt dışında araştırma yapma imkanı ve çok uluslu bir ortamda, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde verdiği eğitimle öne çıkıyor. Sosyal bilimlerin farklı alanlarında yetkin, uluslararası platformlarda ve eğitim kurumlarında çalışmalar yapmış akademik kadro, nitelikli mekanlarda nitelikli eğitimlerini sürdürüyor.

İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye Çalışmaları, Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk, İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi spesifik alanlarda yüksek lisans yapmak isteyenlere erken kayıtta önemli avantajlar sunuyor. Kabul ve başarı durumlarına göre sunulan asistanlık ve farklı düzeylerde bursluluk imkanları da, İbn Haldun Üniversitesinde yüksek lisans yapmak isteyen adayları bekliyor. Süleymaniye medreselerinde verilen İslami Bilimler ve MEDİT bünyesindeki eğitim programları ve eğitimin temel niteliklerine uygun şekilde inşa edilmekte olan yeni külliyesi binası da İHÜ’de eğitim almak isteyenlere amacına uygun şartlarda eğitim alma imkanı sağlayacak.

İbn Haldun Üniversitesinin Türkiye Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. Halil Berktay koordinatörlüğünde yürütülüyor. Programda Türkiye gerçekliği tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyolojik yönlerden daha derin ve bütünsel bir şekilde ele alınarak, Batı ile Doğu arasında köprüler kurulması ve önyargıların kırılması hedefleniyor.

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Doç. Dr. Ömer Çınar koordinatörlüğünde, küresel rekabetle birlikte ortaya çıkan yeni hukuksal sorunlar karşısında yeni çözümler üretebilecek nitelikte hukukçular yetiştirmeyi amaçlıyor. Uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak İbn Haldun Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu, 7/24 açık olan zengin kütüphanesi, geniş burs imkânları ve uluslararası bağlantıları sayesinde araştırmacı hukukçulara seçkin imkanlar sunuyor.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz koordinatörlüğünde, şirket çalışanlarına ve üniversiteden mezun olmuş ve kariyerlerine yön vermeye çalışan yarının yöneticilerine, işletmenin farklı yönlerine ilişkin teorik bilgileri pratik uygulamalarla birlikte harmanlayabilecekleri özel bir içerik sunuyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Prof. Dr. Sefa Bulut koordinatörlüğünde, doğu ve batı kültürleri arasında entelektüel bir köprü kurmayı hedefliyor. Danışmanlıkta bilimsel bir yaklaşım, profesyonel bir tutum ve yetkinlik geliştirmek isteyenler, İbn Haldun Üniversitesinde dünyanın farklı yerlerindeki danışmanlık yaklaşımlarını inceleme ve keşfetme fırsatını bulacaklar. Alandaki en son gelişmeleri takip ederek günümüz dünyasının sorunlarına çözüm üretmeyi öğrenecekler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Dr. Öğr. Üyesi Ali Aslan koordinatörlüğünde, siyaset biliminin temel kavram ve başlıklarından siyaset teorisinin güncel tartışmalarına, uluslararası ilişkilerin temel kavram ve konularından küresel politikalara, Türk siyasetinin güncel tartışma konularından Türk dış politikası analizlerine, Ortadoğu başta olmak üzere komşu bölge incelemelerinden, toplumsal hareketlerden çatışma çözümlerine bilimsel ve ahlaki bir sorumlulukla katkı sunacak; kültürel ve tarihi derinlikli çalışmalar yapacak araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyor.

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Fabrika Kızları: Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikayesiFabrika Kızları: Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikayesi
THY Afrika’ya bağlayınca Türk müteahhitlerinin projeleri 84 kat arttıTHY Afrika’ya bağlayınca Türk müteahhitlerinin projeleri 84 kat arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbn Haldun Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

Dolar ne kadar? 13 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 13 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'BUBEX 2018' kapılarını açtı

'BUBEX 2018' kapılarını açtı

TÜRKONFED Başkanı: Ülkenin gerçek gündeminin dijital dönüşüm olması gerek

TÜRKONFED Başkanı: Ülkenin gerçek gündeminin dijital dönüşüm olması gerek

DİSK'in asgari ücret talebi, 2 bin 800 lira

DİSK'in asgari ücret talebi, 2 bin 800 lira

Yerli malı haftasında, yerli ve ulusal firmalar tanıtıldı

Yerli malı haftasında, yerli ve ulusal firmalar tanıtıldı

Bebe- çocuk sektöründen Fas çıkarması

Bebe- çocuk sektöründen Fas çıkarması

Fabrika Kızları: Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikayesi

Fabrika Kızları: Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikayesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.