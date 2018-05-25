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İbrahim Bodur vefatının ikinci yılında anıldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Kale Grubu kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur, vefatının ikinci yılında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı - Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay: - "İbrahim Bodur'un hedeflerine ulaşmak, ilkelerini devam ettirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki, onunla aynı ruhla, Çanakkale ruhuyla çalışırsak, Türkiye'nin, hedeflediği gelişmiş ülkeler sınıfına yükselmesi için ihtiyaç duyduğu büyük atılımı başarabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "İbrahim Bodur'un hedeflerine ulaşmak, ilkelerini devam ettirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki, onunla aynı ruhla, Çanakkale ruhuyla çalışırsak, Türkiye'nin, hedeflediği gelişmiş ülkeler sınıfına yükselmesi için ihtiyaç duyduğu büyük atılımı başarabiliriz." dedi.

Kale Grubu kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur, vefatının ikinci yılında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, eşi ve oğlu başta olmak üzere, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Bodur'un ailesi, Kale çalışanları, iş ortakları, dostları ve çok sayıda davetli katıldı.

Mevlid-i şerif ve duaların okunduğu törende Zeynep Bodur Okyay'ın dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu İbrahim Okyay'da davetlilere Kur'an-ı Kerim okudu.

Zeynep Bodur Okyay, etkinlikteki konuşmasında İbrahim Bodur'un derin hasretinin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.

Onun ruhunu şad edecek olanın değerlerine sahip çıkıp, çok çalışarak hem Türkiye'yi hem de Kale'yi daha da büyütmek olduğunu belirten Okyay, şunları kaydetti:

"Babam, cesur bir girişimci, yerel değerlerle küresel vizyonu ortak paydada buluşturan bir lider ve ülkesinin sanayileşerek kalkınması için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyen bir sanayiciydi. Aynı zamanda da vefa, paylaşım, sorumluluk bilinci yüksek toplumsal hizmet insanıydı. Pozitif etki yaratmayı ve işbirliğini önceliklendiren, bunu toplumsal faydayı gözeterek yapma felsefesini ilke edinmiş bir insandı. İbrahim Bodur'un hedeflerine ulaşmak, ilkelerini devam ettirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki, onunla aynı ruhla, Çanakkale ruhuyla çalışırsak, Türkiye'nin, hedeflediği gelişmiş ülkeler sınıfına yükselmesi için ihtiyaç duyduğu büyük atılımı başarabiliriz."

-İbrahim Bodur

Törende verilen bilgiye göre, Türkiye'nin sanayileşmesine adanmış bir hayat yaşayan İbrahim Bodur, 1957 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde Çanakkale Seramik'i kurarak, Türkiye'de özel sektör eliyle sanayinin Anadolu'ya yayılmasının öncülerinden biri oldu.

Seramikle topraktan başladığı yolculuğu savunma ve havacılıkla gökyüzüne taşıyan Bodur, Çanakkale'den Erzurum'a, Mardin'den İzmir'e, İstanbul'dan İtalya'ya uzanan onlarca fabrikaya, bugün her biri kendi alanında lider 17 şirkete ve 5 bini aşkın çalışana sahip olan Kale Grubu'nu kurdu.

Bodur, onbinlerce öğrenci okutan ve binlerce işsize meslek edindiren bir vakfın, TÜSİAD'dan İSO'ya kadar bugün ülkenin en önemli STK’ları arasında yer alan çok sayıda kurumun kuruculuğu ve başkanlığı gibi birkaç ömre sığabilecek başarılara imza attı.

Çekoslovakya ve İtalya'dan devlet nişanı sahibi olan İbrahim Bodur, 1997 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyasına ve 2006 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görülmüştü. Kale Grubu'ndaki Başkanlık görevini 2007 yılında kızı Zeynep Bodur Okyay'a bırakan İbrahim Bodur, ömrünün son döneminde grubun onursal başkanı olarak çalışmalarını sürdürmüştü.

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Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay Kale Grubu kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur

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