FİNANS

İbrahim Burkay: TEKNOSAB mega endüstri bölgelerinin atılım halkası olacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) Türkiye'nin mega endüstri bölgeleri atılımının da en önemli halkası olacağını söyledi.

İbrahim Burkay: TEKNOSAB mega endüstri bölgelerinin atılım halkası olacak

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) Türkiye'nin mega endüstri bölgeleri atılımının da en önemli halkası olacağını söyledi.
​BTSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Bursa’nın sahip olduğu deneyim ve dinamizmle birlikte Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin en önemli aktörleri arasında olacağını kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Stratejik önem taşıyan alanlarda yerli ve milli üretimin merkezi olma hedefimizi sürdürmekteyiz. Başta Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olmak üzere, KOBİ OSB, BUTEKOM, GUHEM ve Model Fabrika gibi projelerle Türkiye’nin yüksek teknolojili yatırım, üretim ve ihracat hedeflerindeki iddiamızı da koruyoruz” dedi.
TEKNOSAB, YATIRIMCI İÇİN CAZİBE MERKEZİ
İbrahim Burkay, 25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle planlanan TEKNOSAB'da dev firmaların yatırım hedeflediğini söyledi. Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde övgülerle bahsettiği ve genişletilmesi yönünde talimat verdiği TEKNOSAB Projesi’nin sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de yeni vizyonunu yansıttığını vurguladı. TEKNOSAB’ın Türkiye’nin mega endüstri bölgeleri atılımının da en önemli halkası olacağını ifade eden Burkay, Bursa’da bulunan 22 organize sanayi bölgesinde 15 bin metrekare ve üzerinde yatırım yapılacak yaklaşık 135 parsel bulunduğunu hatırlattı. 8 etapta planlanan ve ilk etap çalışmalarının hızla tamamlanmak üzere olduğu TEKNOSAB’ın sadece birinci halkasında 15 bin metrekarenin üzerinde 170 parselin yer aldığını açıklayan Başkan Burkay, Türkiye’nin orta-yüksek ve ileri teknolojiye geçişinde TEKNOSAB’ın en önemli rolü üstleneceğini vurguladı.
'ÖLÇEK EKONOMİSİNE GEÇİŞ MODELİ'
TEKNOSAB Projesi’nde yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarından da bahseden Başkan Burkay, yeni nesil sanayi bölgesinin bütün çatılarının solar enerji ile donatılacağını ifade etti. İbrahim Burkay, "Rüzgar enerji yatırımlarıyla da bölgemizin ihtiyacı olan enerji kaynağının yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ölçek ekonomisine geçişte TEKNOSAB, Bursa’daki yatırımların da önünü açacaktır. Başta yerli otomobil projesi olmak üzere TEKNOSAB’ta uluslararası nitelikteki firmaların hedefledikleri yatırımlarla birlikte bölgemiz daha da güçlü bir kimliğe kavuşacak. Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümüne liderlik eden TEKNOSAB’ta ikinci etap için talep toplamaya da yakında başlayacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldiTürkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldi
Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldıYerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Gram altın ne kadar? Altında son durum

Gram altın ne kadar? Altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldi

Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldi

Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.