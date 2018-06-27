İbrahim Burkay: TEKNOSAB mega endüstri bölgelerinin atılım halkası olacak

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) Türkiye'nin mega endüstri bölgeleri atılımının da en önemli halkası olacağını söyledi.

​BTSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Bursa’nın sahip olduğu deneyim ve dinamizmle birlikte Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin en önemli aktörleri arasında olacağını kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Stratejik önem taşıyan alanlarda yerli ve milli üretimin merkezi olma hedefimizi sürdürmekteyiz. Başta Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olmak üzere, KOBİ OSB, BUTEKOM, GUHEM ve Model Fabrika gibi projelerle Türkiye’nin yüksek teknolojili yatırım, üretim ve ihracat hedeflerindeki iddiamızı da koruyoruz” dedi.

TEKNOSAB, YATIRIMCI İÇİN CAZİBE MERKEZİ

İbrahim Burkay, 25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle planlanan TEKNOSAB'da dev firmaların yatırım hedeflediğini söyledi. Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde övgülerle bahsettiği ve genişletilmesi yönünde talimat verdiği TEKNOSAB Projesi’nin sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de yeni vizyonunu yansıttığını vurguladı. TEKNOSAB’ın Türkiye’nin mega endüstri bölgeleri atılımının da en önemli halkası olacağını ifade eden Burkay, Bursa’da bulunan 22 organize sanayi bölgesinde 15 bin metrekare ve üzerinde yatırım yapılacak yaklaşık 135 parsel bulunduğunu hatırlattı. 8 etapta planlanan ve ilk etap çalışmalarının hızla tamamlanmak üzere olduğu TEKNOSAB’ın sadece birinci halkasında 15 bin metrekarenin üzerinde 170 parselin yer aldığını açıklayan Başkan Burkay, Türkiye’nin orta-yüksek ve ileri teknolojiye geçişinde TEKNOSAB’ın en önemli rolü üstleneceğini vurguladı.

'ÖLÇEK EKONOMİSİNE GEÇİŞ MODELİ'

TEKNOSAB Projesi’nde yenilenebilir enerji kaynağı yatırımlarından da bahseden Başkan Burkay, yeni nesil sanayi bölgesinin bütün çatılarının solar enerji ile donatılacağını ifade etti. İbrahim Burkay, "Rüzgar enerji yatırımlarıyla da bölgemizin ihtiyacı olan enerji kaynağının yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ölçek ekonomisine geçişte TEKNOSAB, Bursa’daki yatırımların da önünü açacaktır. Başta yerli otomobil projesi olmak üzere TEKNOSAB’ta uluslararası nitelikteki firmaların hedefledikleri yatırımlarla birlikte bölgemiz daha da güçlü bir kimliğe kavuşacak. Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümüne liderlik eden TEKNOSAB’ta ikinci etap için talep toplamaya da yakında başlayacağız" dedi.

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