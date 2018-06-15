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İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu Başkanı Semiz:

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

"Güçlü Türkiye için seçimde herkes oy kullanmalı" - "Seçimden sonra iş dünyası, önünü görerek yatırımlara devam edecek" - SİTELER GİAD Başkanı Bulut: - "Ekonomik teşviklerden vergi sistemine kadar her alanda yapısal reformlar bekliyoruz"

İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Semiz, güçlü Türkiye için seçimde herkesin oy kullanması gerektiğini belirterek, seçimden sonra iş dünyasının, önünü görerek yatırımlara devam edeceğini bildirdi.

Semiz, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasının içinde bulunduğu belirsizliklerin ortadan kalkması için erken seçim kararını doğru bulduklarını kaydederek, iş dünyasının seçime kilitlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin seçim havasına girdiğini ve ekonominin durma noktasına geldiğini belirten Semiz, "Güçlü Türkiye için seçimde herkes oy kullanmalı." ifadesini kullandı.

İş dünyası için istikrar ortamının sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Semiz, seçimden sonra gelecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden beklentilerinin büyük olduğunu kaydetti.

Semiz, seçimler sonrasında ekonominin güçlenmesi için hükümetin yeni reform ve yapısal çözümler getirmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin seçim havasına girdiğini ve iş dünyasının yatırımlarını ertelediğini belirtti.

Seçimden sonra iş dünyasının, önünü görerek yatırımlara devam edeceğini, aynı zamanda dünyadaki büyük yatırımcıların da Türkiye'deki seçimlere odaklandığını vurgulayan Semiz, iş dünyasının Türkiye'nin geleceği için üretmeye ve istihdama devam edeceğini, üretim ve istihdamın artırılması ve güçlü ekonomi adına istikrarın önemli olduğunu kaydetti.

Halk iradesinin sandığa tam yansıması için katılımın yüksek olması gerektiğini ve 24 Haziran seçiminin Türkiye'nin geleceği için önem arz ettiğini belirten Semiz, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

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- "Katma değerli üretime dayalı büyüme politikasının geliştirilmesi gerekiyor"

Siteler Genç İşadamları Derneği (SİTELER GİAD) Başkanı Hayri Bulut da seçimden sonra kurulacak hükümetin, iş dünyasının sorunlarını öncelikle ele alması gerektiğini, ekonomik teşviklerden vergi sistemine kadar her alanda yapısal reformlar beklediklerini kaydetti.

Bulut, yeni kurulacak hükümetin ekonomi yönetiminin, güven ortamını yaratması ve yatırımcının önünün açılması gerektiğini belirterek, büyümenin sürdürülebilirliğinin önem arz ettiğini, katma değerli üretime dayalı büyüme politikasının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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24 haziran seçimi Fatma Semiz İÇGİAF iş dünyası

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