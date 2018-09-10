İç borç çevirme oranı ağustosta yüzde 112,4 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ağustos ayında 9,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 11,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise ağustos ayında yüzde 112,4 oldu.

