FİNANS

İç borç çevirme oranı düşürüldü

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Hazinenin İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde, ağustos ve eylül aylarına ilişkin daha önce yüzde 125 olarak öngörülen iç borç çevirme oranları, yüzde 110 seviyesine indirildi

Hazinenin İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde, ağustos ve eylül aylarına ilişkin daha önce yüzde 125 olarak öngörülen iç borç çevirme oranları yüzde 110 seviyesine düşürüldü.

Hazine tarafından 29 Haziran'da duyurulan Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi'nde, ağustos ve eylül aylarına ilişkin iç borç çevirme oranları yüzde 125 olarak bildirilmişti. AA muhabirinin yaptığı hesaplamaya göre, bugün ilan edilen ağustos-ekim dönemi İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde, ağustos ve eylül aylarına ilişkin iç borç çevirme oranları yüzde 110 seviyesine indirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gün içinde de ağustos-ekim dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi açıklanmış, 20,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 23 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

PARTNERArya 1 yaşında!Arya 1 yaşında!
BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zamBOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam
Kapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptıKapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığ iç borç çevirme oranı İç Borçlanma Stratejisi

En Çok Okunan Haberler

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Vatandaşa kötü haber! Doğalgaza zam yolda

Vatandaşa kötü haber! Doğalgaza zam yolda

Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

Vatandaş akın etti! Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Kapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptı

Kapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptı

Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi

Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

ASUS’tan yenilikçi bir tasarım: ZenBook S

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

TPAO’dan Akdeniz'de helikopter hamlesi

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

Akıllı Tarım TIR'ı 10 bin çiftçiyle buluşmaya hazırlanıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.