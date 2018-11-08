İç borç çevirme oranı ekimde yüzde 123,6 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ekim ayında 3,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 4,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise ekimde yüzde 123,6 oldu.

