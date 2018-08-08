İç borç çevirme oranı temmuzda yüzde 123,4 oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında 17,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 21,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise temmuz ayında yüzde 123,4 oldu.

