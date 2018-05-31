İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine, haziran-ağustos döneminde 41,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 45,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 41,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 45,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

