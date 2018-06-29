İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine, temmuz-eylül döneminde 35 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 35 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

