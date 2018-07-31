İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine, ağustos-ekim döneminde 20,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 23 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 20,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 23 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak.
(Sürecek)
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