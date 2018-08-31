İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine, eylül-kasım döneminde 32,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 34,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 32,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 34,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

