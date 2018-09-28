İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine, ekim-aralık döneminde 27,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 29,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 27,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 29,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak.
(Sürecek)
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