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İç borçlanma stratejisi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Hazine, haziranda 15,7 milyar lira, temmuzda 19,1 milyar lira, ağustosta 10,7 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

Hazine, haziranda 15,7 milyar lira, temmuzda 19,1 milyar lira, ağustosta 10,7 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, haziranda 14,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15,7 milyar liralık, temmuzda 17,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19,1 milyar liralık, ağustosta da 9,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10,7 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Haziran iç borçlanmanın 13 milyon lirası piyasadan, 2,2 milyar lirası kamuya satışlardan, 500 milyon lirası kira sertifikasından, temmuzdaki iç borçlanmanın 17,6 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 9,1 milyar lirası piyasadan, 1,6 milyar lirası kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek, 16 tahvil ihalesi düzenlenecek. Ayrıca 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 15,6 milyar, temmuzda 18,8 milyar lira, ağustosta da 11,8 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 46,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 4,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da haziranda eksi 100 milyon, temmuzda eksi 300 milyon, ağustos da 1,1 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine Müsteşarlığı İç Borçlanma Stratejisi

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